Program ligy podle popového turné? V NFL se znovu řeší Taylor Swift

Trojnásobný šampion Super Bowlu Travis Kelce si pauzu mezi sezonami užívá mimo jiné na globální tour své přítelkyně. Před pár dny se objevil na koncertě v Paříži, kde v loži pařil mimo jiné s dalším hvězdným párem – topmodelkou Gigi Hadid a hercem Bradley Cooperem.

Taylor Swift v poslední době na svém mamutím The Eras Tour zpívá songy ze svého nového alba The Tortured Poets Department, kde kousky The Alchemy a So High School protkala odkazy na americký fotbal i přímo na svůj vztah s Kelcem. Pro NFL je spojení s popovou ikonou neocenitelné. Je ale možné, že kvůli ní tvořila i samotný program ligy?

„Určitě jsme brali v úvahu termíny jejích koncertů na stadionech NFL,“ připustil Mike North, viceprezident ligy pro televizní plánování. „Vystupuje v Miami, New Orlens a Indianapolis. To jsme určitě zvažovali.“

Program NFL nevzniká náhodným losem jako třeba evropské fotbalové poháry nebo prostřednictvím předem připravených losovacích tabulek jako česká FORTUNA:LIGA. NFL se snaží nabídnout fanouškům kompletní show. Pečlivě plánuje, kdy nasadit své největší hity. Vybírá především zápasy především pro hlavní vysílací časy, jimž jsou nedělní, pondělní a čtvrteční večer.

Taylor Swift během letošní sezony zabere vždy na tři dny Hard Rock Stadium v Miami, Caesars Superdome v New Orleans (dějiště příštího Super Bowlu) i Lucal Oil Stadium v Indianapolis. Dotčené týmy samozřejmě tvůrci programu poslali mimo jejich města.

Fanoušky ale zaujal zápas jedenáctého kola v Buffalu, kam Chiefs přijedou k důležitému zápasu v boji o vítězství ve své konferenci AFC v neděli 17. listopadu. Swift bude v té době uprostřed svého desetidenního pobytu v nedalekém Torontu, kde bude mít šest vystoupení. A zrovna v neděli má volno. Z Toronta do Buffala je to jen 111 mil, dvě hodinky autem.

„Viděl jsem hodně konspiračních teorií o tom, že Kansas City hraje v Buffalu právě, když Taylor vystupuje v Torontu. Tohle jsme nezvažovali, určitě se to na našem radaru neobjevilo,“ usmál se North.

Zpěvačka bude mít každopádně krásnou příležitost si zápas užít. A zřejmě nebude jediný. Během sezony jí s mači Chiefs kolidují jenom tři koncerty. A NFL bude nepochybně nabízet fanouškům každý její záběr z loží. Chiefs budou rozhodně hitem sezony. Můžou v něm jako první tým historie vyhrát Super Bowl potřetí v řadě.