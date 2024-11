Jumpman z masa a kostí: Catch jako z komiksu. Neuvěřitelné, žasl spoluhráč

Tohle se stává maximálně jednou za deset let. V nočním zápase NFL předvedl Garrett Wilson, receiver New York Jets, akrobatický catch pro touchdown. Míč zachytil jednou rukou v téměř nemožné pozici. Roztáhl se do siluety, která připomněla slavné logo Jumpmana a taky jeden z nejslavnějších zákroků v historii hry, který před deseti lety proslavil Odella Beckhama Jr.

Možná to od quarterbacka Aarona Rodgerse byla zoufalá rána. Jenže v NFL je od zoufalství k euforii někdy hodně blízko. Odvážný míč letěl do endzony 26 yardů, receiver Garrett Wilson ho zkrotil vysoko ve vzduchu a dopadl na hranu hřiště.

Rozhodčí nejdřív touchdown neuznali, protože se domnívali, že hráč dopadl mimo end zonu. Jets si ale vyžádali prošetření situace a opakované záběry prokázaly, že Wilson dopadl na zem holení ještě do hřiště. A to na touchdown stačilo.

Během mžiku se tak zrodil zatím nejparádnější okamžik sezony, který má sílu přetrvat dějiny. Wilson se vyšplhal do výšky, ve snaze zachytit míč vystrčil nahoru pravou ruku a nohy roztáhnul jako žába. V tu chvíli zřetelně připomínal basketbalovou legendu Michaela Jordana, z jehož siluety učinila firma Nike slavné logo Jumpman, jímž propaguje svou kolekci Air Jordan.

„Říkal jsem mu, že ho po tomhle nejspíš vyhodí z adidasu,“ smál se Wilsonův spoluhráč Davante Adams, který má smlouvu s Nike, pro ESPN. „Tohle vypadalo, jako že chce přejít k Jumpmanovi. Promluvím si o tom s pár lidmi. Neříkám, že by měli změnit logo, to by se Mikeovi asi nelíbilo. Ale byl to těžký catch.“

„Vypadal jako Jordan. Neuvěřitelné,“ vydechl Javon Kinlaw, defenzivní tackle Jets.

Komentátoři tento zázračný zákrok ihned přirovnali ke slavné akci Odella Beckhama Jr., který v roce 2014 ve své nováčkovské sezoně předvedl podobný catch jednou rukou v zápase New York Giants proti Dallas Cowboys.

„O můj bože…“ ulevil si Jeff Ulbrich, hlavní kouč Jets. „Když to rozhodčí zkoumali, říkal jsem jim: Pro budoucí časy to musíte uznat, aby to vstoupilo do historie. Může to soupeřit s Odellovým catchem.“

Wilsonovi bylo teprve čtrnáct, když doma v Texasu Beckhamův zákrok viděl v televizi.

„Odellův zákrok byl jiný. Byl to Odell proti Cowboys, bylo to jedinečné. Ale jsem poctěn, že mě počítají do téhle společnosti,“ usmál se Wilson, jehož akce pomohla jeho týmu k prvnímu vítězství po pěti porážkách v řadě.

Jets zatím měli spíš historii hloupých okamžiků. V listopadu 2012 se jejich quarterback Mark Sanchez rozeběhl s míčem a v plném běhu narazil do zadnice vlastního spoluhráče, ofenzivního linemena Brandona Moorea. Safety New England Patriots Steve Gregory tenkrát jen sebral balon ze země a běžel s ním pro touchdown.

Legrační moment si okamžitě získal přezdívku. Složeninou z anglických slov butt (zadek) a fumble (výraz pro ztrátu míče v americkém fotbale) vznikl výraz „butt fumble“ a pod tímto názvem se pravidelně umisťuje vysoko v žebříčcích nejhorších akcí v dějinách NFL.

Receiver Jets Malachi Corley způsobil pořádný trapas i ve čtvrtečním zápase s Houstonem. Při své vůbec první akci v kariéře NFL proběhl 32 yardů a zdálo se, že získal touchdown. Corley ale v domnělé oslavě odhodil balon a udělal to ještě předtím, než doběhl do endzony. Místo touchdownu tak dostal míč do ruky soupeř.

„Byl určitě frustrovaný a zároveň naštvaný. Je to pro něj úžasná příležitost, jak se z toho poučit. Slibuju vám, že jestli bude za deset let ještě hrát v téhle lize, už se to nikdy nestane,“ řekl Ulbrich.