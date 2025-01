Chtějí Taylor Swift v Super Bowlu? Rozhodčí (zase) tlačili Chiefs

Chiefs zápas vyhráli 23:14 a jedou dál za svým snem, mnoho fanoušků NFL na sociálních sítích kritizuje způsob, jakým tým rozhodčích pod vedením Claye Martina řídil sobotní mač Chiefs proti Houston Texans. Udiveným reakcím se neubránili ani komentátoři živého přenosu stanice ESPN.

„Ale no tak!“ neudržel se bývalý slavný quarterback Troy Aikman, když rozhodčí potrestali Houston penaltou v hodnotě patnácti yardů za údajný faul na quarterbacka Chiefs Patricka Mahomese. Opakovaný záznam ale ukázal, že se Mahomese sotva dotkli a naopak se srazili mezi sebou.

„Nemohl bych s tím nesouhlasit víc,“ hlásil Aikman.

„Dva hráči Houstonu se srazili, tohle neměl být faul,“ přidal se pravidlový analytik stanice Russell Yurk.

Další kontroverzní penaltu rozhodčí přiznali Kansas City za náraz edge rushera Willa Andersona Jr., opakovaný záznam ale znovu ukázal, že se spíš o faul nejednalo. Mahomes šel však ochotně k zemi.

V další situaci Mahomes vybíhal k postranní čáře, ale na poslední chvíli přibrzdil a nechal do sebe narazit obránce.

Věděli jsme, že hrajeme proti rozhodčím...

„Snaží se získat penaltu. Než aby vyběhl ze hřiště, zpomalí,“ všiml si Aikman. „Tohle vyvolává mezi defenzivními hráči v lize frustraci. Rozumím tomu.“

Na druhé straně sudí neposoudili jako faul zákrok defenzivního backa Chiefs Bryana Cooka, který zastavil tight enda Daltona Schultze způsobem, který připomínal tzv. hip drop tackle, nebezpečnou techniku skládky, která je od letošní sezony zakázaná.

„Věděli jsme, že v tomhle zápase budeme hrát proti rozhodčím,“ uvedl po zápase Anderson.

Podobnou rétoriku použil i hlavní kouč Texans DeMeco Ryans. „Věděli jsme, že to budeme my proti všem,“ uvedl.

Kansas City Chiefs právě prožívají svou zlatou éru. Vítězstvím nad Houstonem se posedmé za sebou dostali do finále konference AFC a příští týden si mohou proti vítězi zápasu mezi Buffalem a Baltimorem zajistit další účast v Super Bowlu. V něm byli za éry svého úžasného quarterbacka Mahomese od roku 2020 už čtyřikrát a získali tři tituly. Letos obhajují triumf z posledních dvou let a můžou se tak stát prvním týmem historie, který by v Super Bowlu zvítězil třikrát za sebou.

Kansas City má i výjimečného kouče, Andy Reid se stal v sobotu večer teprve čtvrtým trenérem historie ligy, který v součtu základní části a play off získal 300 vítězství.

Je to jasné: NFL chce Taylor v Super Bowlu

Chiefs jsou zároveň výkladní skříní ligy nejen kvůli sportovním úspěchům, ale i díky osobnosti popové hvězdy Taylor Swift, která od podzimu 2023 chodí s Travisem Kelcem a od té doby taky lize generuje miliony nových fanoušků ze skupiny takzvaných Swifties, kteří se na zápasy NFL dívají většinou jenom kvůli své hrdince.

V sobotu večer seděla Swift znovu v jedné z loží stadionu Arrowhead, tentokrát spolu s basketbalistkou Caitlin Clarkovou, kterou na zápas nalákala prostřednictvím ručně psané pozvánky.

Zároveň se opakují případy, kdy si v zápasech soupeři Chiefs stěžují na rozhodčí. Jedním z příkladů bylo loňské konferenční finále v Baltimoru.

„Je jasné, že NFL chce Taylor v Super Bowlu kvůli sledovanosti,“ uvedl jeden z uživatelů sociální sítě X.

Chiefs drží v play off sérii osmi vítězných zápasů v řadě. Pokud by ji dotáhli i do Super Bowlu, s deseti zápasy by vyrovnali dosavadní rekord New England Patriots z let 2001 – 2005, ti však během své série jednou v play off scházeli.

Další z favoritů na Super Bowl překvapivě v noci na neděli skončil. Detroit Lions, kteří v základní části prohráli jen dva zápasy ze sedmnácti, v divizním kole zkolabovali proti Washingtonu, jejich quarterback Jared Goff spáchal tři interceptions a jeden fumble. Commanders zvítězili 45:31 a ve finále konference NFC se střetnou s vítězem zápasu mezi Philadelphií a Los Angeles Rams.

Play off NFL:

Divizní kolo – konference AFC:

Kansas City Chiefs-Houston Texans 23:14,

Buffalo Bills-Baltimore Ravens (pondělí 0.30, PP Nova Sport 6).

Konference NFC:

Detroit Lions-Washington Commanders 31:45,

Philadelphia Eagles-Los Angeles Rams (neděle 21.00, PP Nova Sport 6).