Díra v koši: thriller rozhodla nevídaná chyba, na Chiefs jde Buffalo

Kansas City Chiefs se svou hvězdnou fanynkou Taylor Swift znají soupeře, přes kterého budou muset přejít ve snaze probojovat se potřetí za sebou do Super Bowlu. V nedělním nočním thrilleru dvou těžkých vah konference AFC ve prospěch Buffalo Bills rozhodla kritická chyba tight enda Marka Andrewse z Baltimore Revens, který na čáře endzony v předposlední minutě pustil balon, jehož zachycení by znamenalo vyrovnání. Bills vyhráli 27:25.

Pro diváky v Orchard Parku to byl mrazivý moment, který nijak nesouvisel s klasickou lednovou zimou v Buffalu. Mark Andrews stál minutu a 33 sekund na hraně endzony. Stačilo chytit míč, který mu narýsoval quarterback Lamar Jackson z dvouyardové linie při pokusu získat klíčové dva body po touchdownu. Andrews se otočil pro míč, trochu podklouzl, míč ho trefil do žaludku a pak spadl na zem. Pro Baltimore Ravens to znamenalo konec v play off.

„Nikdo nemá větší srdce a bojuje víc než Mark. Bez Marka Andrewse bychom tu nebyli. Osud je rozhodnutí, které uděláte, a to, jak se vypořádáte s tím, co vám v životě přijde. Mark to zvládne fantasticky,“ líčil po zápase kouč Ravens John Harbaugh.

Andrews mezi novináře nepřišel a milá slova jeho kouče mu určitě bolest příliš neutiší. V zápase divizního kola play off v Buffalu už předtím spáchal jeden fumble. Ravens bojovali až do posledních minut, navzdory dalšímu fumblu a interception, které měl na svědomí quarterback Lamar Jackson.

„V těchto situacích ztráty vždycky hrají roli. Tohle nemůžeme dělat, proto jsme prohráli,“ uznal Jackson.

Ravens udělali příliš mnoho chyb, aby srazili mocné Bills v zápase dvou skvělých týmů, jež žijí v konferenci AFC ve stínu dominantních Kansas City Chiefs. Lehce podceňovaná obrana Buffala se vyrovnala se silovou ofenzivou soupeře, která hrozí po zemi nejen kvůli Jacksonovi, ale i obrovitým running backem Derrickem Henrym. Ten naběhal jen 84 yardů oproti 199 yardů, jimiž roztrhal defenzivu Bills v zápase letošního čtvrtého týdne, kdy Baltimore vyhrál 35:10.

„Naši kluci pořád slyšeli, že nejsou dost velcí, dost silní, dost talentovaní. Já na sociálních sítích nejsem, ale oni ano,“ líčil kouč Buffala Sean McDermott.

Byl to střet dvou týmů trpících velkou érou Chiefs, kteří po nástupu svého quarterbacka Patricka Mahomese postoupili sedmkrát za sebou do konferenčního finále a z šesti předchozích účastí se čtyřikrát dostali do Super Bowlu.

Ravens svou zatím největší šanci propásli před rokem, když s Chiefs na domácím hřišti prohráli v konferenčním finále. Bills se do něj procpali poprvé od roku 2021, kdy prohráli právě na stadionu Arrowhead v Kansas City. V následujících letech Buffalo vždy vypadlo o kolo dřív, dvakrát znovu ve střetu s Chiefs. Památný je především konec divizního kola 2022, kdy se Bills dostali do vedení třináct sekund před koncem, ale soupeř ještě stihnul vyrovnat a vyhrál v prodloužení.

V posledních třech vzájemných zápasech základní části ale uspělo Buffalo, včetně listopadového střetu, kdy Bills na vlastním hřišti zvítězili 30:21. Tentokrát se bude hrát v Kansas City, protože Chiefs v základní části konferenci AFC ovládli.

„Moc se těšíme. O zápase v konferenčním finále je bláznivé jenom přemýšlet. Oni jsou dvojnásobní šampioni v řadě, letos jsou číslo jedna. Je správně, že jedem k nim na Arrowhead. Je to jedno z mých nejoblíbenějších míst,“ řekl Damir Hamlin, safety Buffala.

PLAY OFF NFL

Divizní kolo – konference AFC:

Kansas City Chiefs-Houston Texans 23:14, Buffalo Bills-Baltimore Ravens 27:25. Konference NFC: Detroit Lions-Washington Commanders 31:45, Philadelphia Eagles-Los Angeles Rams 28:22.

KONFERENČNÍ FINÁLE

NFC – neděle (21.00, PP Nova Sport 6):

Philadelphia Eagles-Washington Commanders, AFC – pondělí (0.30, PP Nova Sport 6): Kansas City Chiefs-Buffalo Bills.