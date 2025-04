Šok na draftu NFL: trejd pro růžového jednorožce. Klub za Huntera hodně obětoval

Výrazné růžové sako bude zřejmě ještě v daleké budoucnosti symbolem letošního draftu NFL. Travis Hunter se do něj oblékl a podle očekávání šel na podium před 125 000 fanoušků, kteří se ve slavnostní náladě sdružili před slavným stadionem Lambeau Field v Green Bay. Neměl však na sobě čepici Cleveland Browns, kam ho posílala drtivá většina mock draftů.

James Gladstone, generální manažer Jacksonville Jaguars, rozčísnul večer, když se s Browns dohodl na působivém trejdu pro Travise Huntera, který na univerzitě v Coloradu zářil v útoku jako wide receiver i v obraně jako cornerback.

„Jsem rád, že jsem v týmu, který do mě tolik investoval,“ pochvaloval si Hunter.

Vedle očekávaného picku na čísle jedna, kde si Tennessee Titans podle očekávání vzali quarterbacka Cama Warda, byl hon Jacksonville na Huntera hlavní událostí draftu. Jaguars se pro něj vzdali svého letošního výběru číslo 5 v prvním kole i picku v druhém (číslo 36) kole. Obětovali taky první kolo příštího draftu. S Clevelandem si vyměnili letošní čtvrté a šesté kolo.

Browns si na pětce vybrali oceňovaného defenzivního tackla Masona Grahama a výrazně posílili svou pozici pro příští draft, který by měl být nabitější kvalitními quarterbacky.

New York Giants vzali na trojce pass rushera Abdula Cartera, New England Patriots vybrali ofenzivního tackla Willa Campbella. Dominantní running back Ashton Jeanty jde do Las Vegas Raiders a další ofenzivní tackle Armand Membou do New York Jets.

Domácí dav na parkovišti před Lambeau Field poprvé od roku 2002 oslavil draft wide receivera v prvním kole. Green Bay Packers si třiadvacátým výběrem vzali Mathew Goldena.

Další trejd s Houstonem zorganizovali Giants, kteří se svým druhým výběrem posunuli na pětadvacítku a vzali svého možného quarterbacka budoucnosti. Nevybrali si však Hunterova bývalého univerzitního spoluhráče Shedeura Sanderse, ale Jaxsona Darta.

Atlanta se vzdala mimo jiné příštího prvního kola a na čísle 26 si po trejdu s Los Angeles Rams došla pro defenzivního enda Jamese Perace Jr.