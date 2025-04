Prague Lions: renomovaný kouč, zázemí na Žižkově a vyšší ambice

S novým trenérem i ambicemi posunout celý tým na další úroveň vstoupí do sezony Prague Lions, účastníci European League of Football (ELF), evropské ligy amerického fotbalu. Lions našli také stabilní zázemí pro své domácí zápasy, budou hrát na fotbalovém stadionu Viktorie Žižkov. „Rádi bychom se posunuli a z poloprofesionálního projektu bych tu chtěl mít plně profesionální tým,“ řekl Mason Parker, majitel a zároveň generální manažer Lions.

Parker klubu šéfuje od konce sezony 2023, a ačkoli minulý ročník Pražanům nevyšel a ve Východní konferenci vyhráli jediný zápas z dvanácti, věří, že už v nadcházející sezoně může být všechno jinak. „Máme deset importů a zbytek jsou hráči z Česka a Slovenska, v kvalitě jsme se ale hodně posunuli,“ pochvaloval si Parker.

Významnou posilou je i Dave Warner na pozici hlavního trenéra. Rodák z Ohia s sebou přináší více než 30 let zkušeností z trenérské činnosti na nejvyšší univerzitní úrovni v USA. Nejvýznamnější část kariéry strávil na Michigan State University, loni působil v týmu EFL Madrid Bravos. „A dovedl je do vyřazovacích bojů, tak od něj čekáme, že se mu to podaří i tady,“ prohlásil s úsměvem Parker.

Právě on ho do české metropole přivedl. „Jsem strašně nadšený z toho, že jsem tady. A natěšený na sezonu. Vím, že klub měl v minulosti potíže, ale za posledních 18 měsíců se tady toho mnoho odehrálo a je na čem stavět. Důležité je, že je dobře postaráno o hráče,“ řekl Warner.

Na Žižkově to nebude jen o zápase

Spokojený byl i s tím, co viděl na tréninku. „Očekával jsem dobré věci a také jsem tady na dobré věci narazil, což je dobrý signál. Čeká nás teď asi patnáctý šestnáctý trénink. Začínali jsme pomaleji, ale teď už jsme tam, kde bychom chtěli být,“ ocenil práci svých svěřenců.

První ostrý zápasový test čeká Lions 18. května. Na úvod EFL - jediné profesionální evropské ligy amerického fotbalu - přivítají tým Vienna Vikings. Hrát se bude na stadionu žižkovské Viktorie, kde Lions odehrají i všechny další domácí zápasy.

„Máme perfektní stadion, který je vážně nádherný. Je tady super povrch, krásná tráva. Věřím, že i celé město Praha bude nadšené z toho, že tady má tým Prague Lions,“ uvedl kouč Warner.

Rovněž Parker má radost z toho, že klub může zvát diváky na zápasy na stejné místo. „Vím, že tady jsou nejpopulárnější fotbal a hokej, ale s těmi nesoutěžíme. Hrajeme přes léto a chceme, aby si s námi přišly užít den celé rodiny. V parku pod stadionem budeme pořádat party. Není to jen o zápasu jako takovém. Věřím, že přilákáme řadu nových fanoušků,“ doplnil majitel klubu.