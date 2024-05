Americký milionář budí spícího pražského obra: Půjde Čech do NFL?

Karé Lyles, současný quarterback Prague Lions, už v minulosti s americkým fotbalem skončil. V roce 2022 pracoval jako člen mediálního týmu NFL a podílel se na přípravě pořadu NFL GameDay Morning před zápasem Tampa Bay Buccaneers – Seattle Seahawks v Allianz Areně v Mnichově, kdy mohli evropští fanoušci naposledy naživo vidět legendárního Toma Bradyho.

„Show z tohohle zápasu se stala nejsledovanějším pořadem NFL GameDay Morning v historii. V té chvíli jsem pochopil, jak americký fotbal roste. Nalákalo mě to přijet sem,“ líčí Lyles.

NFL je diváckým hitem nového tisíciletí a zdaleka nejvýdělečnějším sportovním byznysem planety. Za minulý rok vygenerovala především díky prodejům televizních práv přes 19 miliard dolarů (asi 433 miliard korun). Pro srovnání: UEFA očekává během letošní pohárové sezony příjmy ve výši 3,5 miliard eur (asi 87 miliard korun). Mezinárodní olympijský výbor vykázal v minulém čtyřletém olympijském cyklu zisk 7,6 miliardy dolarů (177 miliard korun).

Z NFL se v posledních dvou desetiletích stala z klasické americké zábavy globální show. Loni na podzim mělo o lístky na zápas mezi Miami Dolphins a Kansas City Chiefs ve Frankfurtu zájem přes 1,2 milionu lidí.

„Americký fotbal je nejpopulárnějším sportem v Americe a pořád roste. Oba loňské zápasy NFL ve Frankfurtu byly vyprodané. V Evropě je po tomto sportu velká poptávka. Všechny kousky puzzle se skládají ve správný čas. Reálný je i efekt Taylor Swift,“ říká Mason Parker, majitel Prague Lions.

Připomíná přitom podivuhodný příběh love story popové megastar s hráčem Kansas City Chiefs Travisem Kelcem, která přivedla NFL miliony nových fanoušků a především fanynek.

„Polibky Taylor a Travise hrají v náš prospěch,“ usmívá se Parker. „Mohl bych o tom mluvit dlouho, proč je správný čas pro americký fotbal v Evropě.“

Parker strávil dvacet let kariéry ve vysokých sférách Deutsche Bank, před rokem a půl se vydal hledat jiné projekty a loni na podzim se vložil do příběhu Prague Lions, kteří prožívali ekonomickou noční můru během své první sezony v evropské soutěži ELF.

„Mám tenhle sport rád. V Americe je teď populární jako nikdy předtím. Super Bowl každým rokem překonává rekordy ve sledovanosti. A 93 ze sta nejsledovanějších pořadů za minulý rok bylo z NFL,“ říká Parker. „Je to tvrdý a rychlý akční sport a vnímáme, že v Evropě po něm roste poptávka.“

Lions vloni vstoupili do evropské ligy poprvé a prožili si malé peklo. Kvůli finančním problémům v rozjeté sezoně odcházeli trenéři i hráči. Tým nakonec na hřišti nevyhrál jediný zápas.

„Bylo to těžké. Ovlivnilo nás to docela dost, přesto jsme dokázali první zápasy vzdorovat. I když tam byly problémy, i když jsme nevyhráli, než přišly velké finanční problémy, tak to šlo. Pak už to nešlo ustát. Už to nechci nikdy zažít,“ vzpomíná running back Adam Žouželka.

Pak ale přišel Parker, zachránil sezonu a oslovil několik investorů, mezi nimiž jsou i nedávný hráč NFL DeVante Parker či metalový zpěvák Vince Neil.

„Od DaVanteho máme feedback, postuje na Instagramu. Určitě někdy přijede do Prahy. A rádi bychom sem přivedli i další celebrity z NFL,“ slibuje Mason Parker.

Majitel Lions tvrdí, že má na každou z příštích dvou sezon ELF krytý rozpočet ve výši milionu dolarů. Mužstvo před novým ročníkem posílilo o trenéry s velkými zkušenostmi z amerických univerzit. Přišel quarterback Karé Lyles, wide receiver Trae Jackson-Fields, defenzivní tackle James Brooks či safety Daniel Wriht. Ten prošel jedním z nejlepších univerzitních programů v Alabamě, kde ho trénoval legendární kouč Nick Saban.

„Hlavní změna je, že máme stabilitu mimo hřiště. Máme velmi dobré majitele a budeme se snažit být konkurenceschopní,“ říká hlavní kouč Daniel Disch. „Hra roste, o ELF je stále větší zájem a hráči to vědí. V Americe je hodně dobrých hráčů, kteří touží po možnosti hrát. A Praha je docela cool místo, není těžké ji prodat.“

Zájem o americký fotbal v Česku samozřejmě táhne hvězdná NFL. Majitel Lions ale věří, že postupně přivede fanoušky i na stadion Viktorie Žižkov, kde bude jeho tým letos hrát zápasy.

„Koukal jsem, že ceny lístků na mistrovství světa v hokeji stojí deset tisíc. Když tam jdete s rodinou, abyste si vzali hypotéku. U nás jsou lístky daleko levnější. Fanoušci můžou vidět světovou podívanou za dobrou cenu,“ říká Parker.

Lístky na úvodní zápas s Hamburg Sea Devils stojí 350 korun a stovku pro děti. Lions se hned na úvod postaví proti týmu, který byl v posledních třech sezonách dvakrát v titulovém zápase. I popularita ELF roste, o čemž svědčí návštěva 31 500 diváků na loňském finálovém zápase v Duisburgu. Zatím se zdá, že by aktuální projekt mohl být úspěšnější než někdejší NFL Europe, která s oficiální podporou zámořské ligy živořila na přelomu tisíciletí.

„Skončila v období finanční krize. Když do funkce přišel Goodell, převzal to a zavřel,“ říká Parker o komisionáři NFL Rogeru Goodellovi. „V té době hráli v Evropě hráči, kteří se nedostali na soupisku týmů NFL. Diváci s nimi nebyli propojení. Tentokrát máme na importy limit. Teď jsme nuceni podporovat fotbalovou kulturu v jednotlivých zemích. Současná liga je nastavená tak, jak NFL Europe nebyla.“

ELF začíná svou čtvrtou sezonu a její hráči můžou díky rostoucímu globálnímu dosahu hry snít i o šanci v samotné NFL.

„Jak tahle liga poroste, uvidíte hráče, kteří dostanou šanci v NFL. Jak popularita poroste, fotbalu se bude věnovat stále víc dětí a je to jen otázka času,“ říká Disch. „Zatím existoval jeden vzor: Odejdi do Ameriky a hraj na univerzitě. Ale nemusí to tak být. Pokud půjde o talentovaného kluka, který tvrdě pracuje, tahle liga mu otevře dveře. V budoucnu se může stát, že kluka, který hraje za český tým tady, může podepsat tým z NFL. Stalo se to v Německu a věřím, že se to může stát i v České republice.“

Domácí zápasy Prague Lions v ELF: