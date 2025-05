Nejtěžší hráč historie NFL! Cvalík má přes 200 kilo: Nechci, aby mě to vystihovalo

Svět amerického fotbalu je podobných velkých kluků plný, žádný v historii ale nevážil tolik, co Desmond Watson. Mladý pořízek, kterého zkouší Tampa Bay Buccaneers, navážil 210 kilogramů a je oficiálně nejtěžším hráčem historie NFL. Pikantní je, že Bucs mají v týmu i jeho protipól. Receiver Tez Johnson je s necelými 70 kilogramy nejlehčím hráčem současné ligy.

Říká se o něm, že je inteligentní a má skvělý smysl pro humor. Desmond Watson ale dostal svou šanci v NFL kvůli svým jiným přednostem. Je to obr. I mezi obry.

„Mám pocit, že se mé jméno zapsalo do historie. Je to dobrý příběh, ale zároveň nechci, aby mě vystihnul. Chci být známý jako fotbalista, a to dobrý fotbalista,“ vysvětloval Watson na nováčkovském kempu Tampa Bay Buccaneers.

Ti ho sice na nedávném draftu nechali propadnout, ale když výběr talentů oficiálně skončil, nabídli mu tříletou smlouvu na garantovaných 50 000 dolarů. Dostali za ně mohutného defenzivního enda, který navzdory své váze předvedl na festivalu Combine solidní výkony. 40 yardů zvládl pod šest sekund a na benchpressu byl s šestatřiceti opakováními s činkou, která vážila 102 kilogramů, ze všech nejlepší.

Watson hraje defenzivního enda, snaží se proti podobně mohutným ofenzivním linemenům dostat ke quarterbackovi soupeře. Váha se tu hodí, nesmí ale omezovat rychlost a dynamiku.

Zapojení do kondičního programu

Osudy podobných hráčů jsou různé. Ofenzivní lineman Mekhi Becton měl v New York Jets s váhou potíže, přibral až na 180 kilo a klub ho jako zklamání pustil. Minulou sezonu po něm však sáhli Philadelphia Eagles a udělali z něho část svého úspěšného týmu, který vyhrál Super Bowl.

„Musí se nejdřív dostat do prvního týmu,“ řekl podle New York Post kouč Buccaneers Todd Bowles o Watsonovi. „Musíme zjistit, jestli bude schopen zůstat na hřišti, zapojíme ho do kondičního programu, myslím, že může udělat nějaký progres.“

Zatím nejtěžším hráčem, který si v NFL skutečně zahrál, je ofenzivní tackle Aaron Gibson, jenž měl 185 kilogramů, když v roce 1999 působil v Detroitu. V současné lize má nejvíc zřejmě guard Baltimoru Daniel Faalele se 172 kilogramy.

Buccaneers si na druhou stranu v letošním drafu vybrali receievera Teze Johnsona, který váží jen 70 kilogramů a je tak nejlehčím hráčem ligy.

„Ukazuje to, jak krásným sportem fotbal je,“ komentoval to Watson. „Máte člověka s jeho velikostí a mou velikostí na stejném hřišti. Pro mě osobně je to jedna z věcí, která dělá z fotbalu ten nejlepší sport. Je fajn vidět různé lidi, různé osobnosti, s různými příběhy a dokonce různou velikostí.“