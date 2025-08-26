Taylor Swift a hvězda NFL Travis Kelce oznámili zasnoubení, gratuloval i Trump
Americká popová hvězda Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Travis Kelce dnes ve společném příspěvku na sociální síti instagram oznámili své zasnoubení. Informovala o tom agentura Reuters.
„Vaše učitelka angličtiny a váš učitel tělocviku se budou brát,“ napsal slavný pár a připojil fotografii, jak 35letý Kelce žádá stejně starou Swiftovou o ruku. Za necelých 20 minut jejich příspěvek nasbíral více než 1,8 milionu palců nahoru, všiml si Reuters.
Hodně štěstí jim vzápětí popřál americký prezident Donald Trump, který v minulosti prohlásil, že „Taylor Swift nenávidí“, poté, co v poslední předvolební kampani podpořila jeho protivnici Kamalu Harrisovou.
Zpravodajský server The Guardian napsal, že když krátce po oznámení napsali fanoušci do vyhledávače Google jméno Taylor Swift, rozletěla se po obrazovce sprška oslavných konfet.
Významná novinka pro skalní fanoušky
Taylor Swift začala svou pěveckou kariéru v 16 letech jako country písničkářka a postupem času se zařadila mezi nejúspěšnější zpěvačky. Její celkové jmění podle magazínu Forbes dosahuje 1,6 miliardy dolarů (asi 33,7 miliardy korun). Celkem byla 58krát v různých kategoriích nominována na ocenění Grammy, z nichž 14 získala; z toho čtyřikrát šlo ocenění za album roku.
Jak napsal server People, Swift s Kelcem spolu začali chodit v roce 2023. V červenci toho roku Kelce viděl zpěvačku vystupovat na stadionu Arrowhead, kde hraje jeho tým, v rámci jejího turné Eras. V září ji pozval na jeden ze svých zápasů, a jejich vztah se začal rozvíjet. Oficiálně ho potvrdili v říjnu 2023, kdy přišli ruku v ruce na večírek po pořadu Saturday Night Live.
Zasnoubení je významnou novinkou pro skalní fanoušky Taylor Swift, kteří s její hudbou vyrůstali a v průběhu let sledovali její předchozí vztahy. Řadu svých předchozích milenců, mezi nimiž byl například Joe Alwyn, Matty Healy, Tom Hiddleston, Joe Jonas, Taylor Lautner, Jake Gyllenhaal a John Mayer, zvěčnila ve svých písních, dodal The Guardian.