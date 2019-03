Baseballové sny: Češi chtějí na OH do Tokia, Červenka do MLB | iSport.cz

Tahle příležitost se jim nabízí zřejmě jednou za život a nechtějí ji pustit. Na konci nedávného jarního tréninkového kempu v Arizoně to bylo všem z českého baseballového týmu jasné.

„Kapitán Kuba Malík měl menší proslov. Řekl, že má malé děcko, bude mít svatbu, pracuje na celý úvazek, ale je odhodlaný do toho dát všechno. My všichni jsme připravení o to zabojovat, jak budeme moct. Můžeme si splnit náš sen dostat se na olympiádu,“ říká catcher Daniel Vavruša.

Na soustředění v Arizoně si Češi čuchli k velkému baseballu. Potkali se s členem Síně slávy Mikem Sweeneym, nadhazovač San Diega Adam Warren je pozval na večeři a seděli u jednoho stolu s generálním manažerem San Francisco Giants. Mají ale vlastní misi.

„V Tokiu bude baseball po dvanácti letech. Bude v Tokiu, bůh ví, jestli bude v Paříži. Je to jedna olympiáda, na které si můžeme splnit ten sen,“ říká Vavruša.

Baseball byl naposledy v olympijském programu v roce 2008 v Pekingu, vrátil se pro Tokio, ale jeho další budoucnost na Hrách je nejistá. Letos je však cesta otevřená. Rozhodovat se bude v září, nejdřív na evropském šampionátu v Bonnu a Solingenu, kde stačí být reprezentaci do pátého místa, což na posledních třech ME vždy zvládla. Pár dní poté by ji v Bologni čekal kvalifikační turnaj s vítězem africké zóny o jedno místo pro Tokio. Druhý tým z kvalifikace by měl možnost opravy v baráži na jaře 2020.

„Všichni si uvědomujeme, že je to naše šance na olympijský sen. Chceme ji využít, je to naše největší priorita. V turnaji se může stát cokoli. Pevně věříme, že uspějeme,“ říká Ditrich.

Tým by pro kvalifikaci mohli posílit Čechoameričani Alex a Eric Sogardovi a také catcher Martin Červenka, který má smlouvu s Baltimore Orioles z MLB.

„S Martinem jsme v kontaktu, jasně řekl, že chce reprezentovat. Jestli mu to tým umožní, tak přijede. S olympijskou kvalifikací počítá,“ vysvětluje manažer reprezentace Petr Baroch.

Červenka už celé desetiletí pracuje na své cestě do nejvyšší profesionální ligy a ještě nikdy nebyl MLB tak blízko jako letos.

„Má letos velkou šanci se do major league dostat,“ předpovídá Vavruša. „Bude záležet, jak se mu bude dařit během sezony, co se bude dít v Baltimoru na pozici zadáka. Já jsem si s ním párkrát napsal, vím, jaký je, přes zimu jsme spolu trénovali. Ten do toho dává tisíc procent, obětuje tomu úponě všechno, Letos je opravdu blízko, fakt držím palce, aby se mu to povedlo.“

Baseball je jedním z mála kolektivních sportů, který má na olympijskou účast v Tokiu reálnou naději. Mezi dalšími jsou basketbalistky, které pro účast v kvalifikačním turnaji musí skončit do šestého místa na jarním ME v Srbsku a Lotyšsku a také basketbalisté, kteří mají první možnost na letním MS v Číně, kde potřebují být mezi nejlepšími dvěma týmy z Evropy.

„Dostat se na olympijské hry je čím dál tím těžší. Když se dostanou baseballisti, máme 24 sportovců navíc. Držím pěsti, seč můžu,“ usmívá se Martin Doktor, sportovní ředitel Českého olympijského výboru. „Pro mě jako šéfa výpravy mít, nebo nemít týmový sport, je velký rozdíl. Dokáže to týmovou atmosféru daleko posunout jinam, stmelí to kolektiv. Good luck!“