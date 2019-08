Baseballová oslava zlata byla divoká, došlo i na hecování před finále | iSport.cz

„Nedalo mi to, musel jsem během oslavy pustit klukům z Eagles do repráků písničku Ostravo od Jarka Nohavici, kterou oslavujeme naše ligová vítězství,“ usmíval se . „Láďa Chlup (trenér Eagles a reprezentace) hned říkal, jen ať si to prý užiju. Že tuhle písničku už během finále víckrát neuslyším...“

Oba kluby měly v národním týmu do 23 let slušné zastoupení. Z Ostravy byli ve výběru kromě Kubici také Ondřej Satoria, Radim Novotný a trenér Aleš Navrátil. Eagles reprezentovali Marek Chlup, Šimon Blažek, Vojtěch Bužga a trenér Vladimír Chlup. „Hecovali jsme se s klukama celý týden, ryli jsme do sebe pořád.“

Na evropském šampionátu ovšem český tým šlapal jednotně a grandiózně. Pět zápasů, pět vítězství. „Je to velký úspěch, poslední medaile z mistrovství Evropy, co nám chyběla,“ radoval se Kubica. „Byli jsme stříbrní v žácích (2010, Hluboká), stříbrní v kadetech (2013, Nyköping) a bronzoví v juniorech (2015, Ostrava). „Jako by nám zlato nebylo souzené. Moc si toho vážím, měli jsme skvělý tým, který tahal za jeden provaz. A věřili jsme si. Od února nám bylo tlačeno do hlavy, že tento rok je náš! Celý realizační tým nám to vtloukal do hlavy.“

Češi si věřili na finále. Soupeře ale čekali jiného. „Počítali jsme s tím, že budeme bojovat o nejvyšší příčky proti Holanďanům,“ přitakal Kubica. „Ne proti Němcům, to bylo největší překvapení. Holanďané skončili až šestí, což se nečekalo. Na Němce jsme si ve finále věřili.“

Na šampionátu český tým postupně porazil Chorvatsko (10:6), Ukrajinu (8:1), Belgii (10:1), Francii (10:9) a Německo (4:1). „Nejtěžší byla poslední směna v semifinále s Francií,“ říká Kubica, který si na turnaji připsal jeden homerun proti Ukrajině. „Byli jsme pod tlakem, Francouzi dotahovali. Ustáli jsme to, tohle byl zlomový okamžik, který nás posílil i do finále. Hodně nám pomohlo i domácí prostředí, diváci fandili, byli neskuteční, táhli nás.“

Oslava po vítězném finále byla divoká. „A dlouhá,“ usmívá se Kubica. „Slavili jsme přímo v areálu Eagles. Nevím, jak hospoda, ale areál to myslím přežil...“ Aby sám na oslavu mohl, musel si ale nejdřív zařídit volno v práci. Zrušit pracovní pondělí. „No...jelikož můj šéf je Peťa Kovala (jeden z mládežnických trenérů Arrows), tak jsem ho poprosil, jestli bych mohl do práce až v úterý. Abych nemusel hned po zápase domů. Naštěstí tomu rozuměl, takže jsem slavit v neděli mohl.“

Během oslav už kromě hecování pochopitelně přišla řeč i na blížící se extraligové finále. Arrows obhajují loňský titul, Eagles jsou ve finále po sedmi letech a budou útočit na historicky první klubové zlato v soutěži mužů. „Kdyby mi na začátku sezony někdo řekl, že ve finále budou Eagles místo Draků Brno, byl bych překvapený,“ hlásí Kubica. „Ale od půlky sezony se to dalo čekat, hráli dobře, bude to vyrovnaná série. Pro nás je přímý postup do finále úspěch, protože na mistra se chce každý vytáhnout, všichni vám jdou po krku a chtějí skalp mistra. Bylo to těžké, ale povedlo se.“

Extraligové finále začíná už tento pátek 16. srpna v Ostravě (19), hraje se na tři vítězné zápasy. Hned v sobotu se hraje na hřišti Eagles (19), v neděli znovu v Ostravě (18.30). Případný čtvrtý zápas v Praze by byl na programu v pátek 23. srpna (20) a pátý v Ostravě v sobotu 24. srpna (17).