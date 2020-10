Táta mu zemřel na COVID, teď je hrdinou. Takhle neskutečně chytil míček!

Baseballisty Tampy Bay nyní dělí jediná výhra od postupu do finále Světové série. Celá Major League Baseball ale žasne především nad výkonem Manuela Margota ve druhém utkání semifinále s Houstonem na neutrálním hřišti v Petco Parku v San Diegu. Šestadvacetiletý střední polař z Dominikánské republiky nejprve proti Astros zazářil už v první směně, kdy se Rays i díky jeho skvělému home runu dostali do vedení 3:0.

Bláznivou akci, kterou bohužel kvůli koronaviru nemohli diváci vidět naživo, předvedl Margot hned v následující směně, kdy byli na pálce Astros. Sprintoval zhruba 31 metrů ze středního pole do pravého za dlouhým odpalem soupeřícího George Springera ve snaze chytit míček.

Parádní úvolek se mu povedl ve chvíli, kdy narazil do zábradlí na zdi, přes které následně přepadl na cestu u východu z tribun. Lehce otřesený Margot však okamžitě vstal a zvedl vysoko nad hlavu levou ruku s chyceným míčkem.

„Šel do toho s odhodláním. Udělal by cokoliv, aby ten míček chytil. Byla to neuvěřitelná hra. Mám z něj radost, po tom homerunu. Bylo to úžasné. Doufám, že bude dál pomáhat týmu vyhrávat,“ chválil svého spoluhráče a krajana Willy Adames, vnitřní polař Rays.

Podívejte se na šílený úlovek Manuela Margota

Obětavý hrdina tak vyoutoval Astros a k pálce se vrátila Tampa, která si vedení ve zbytku zápasu dokázala podržet. Když byl po cenné výhře Margot tázán, zda si váží víc trojitého home runu, nebo bláznivého „catche“, odpověď nikoho nepřekvapila. „Rozhodně home run, ten totiž tolik nebolel,“ smál se Dominikánec, který kariéru v MLB rozjel právě v San Diegu. Za tamní Padres hrál od roku 2016, než byl před startem ještě probíhajícího ročníku vyměněn k Rays.

O tom, že se při senzačním zákroku řítí přímo do zdi, prý vůbec netušil. Sledoval jen a pouze míček letící k tomu všemu proti slunci. „Když se k němu blížíte, vlastně si ani neuvědomujete, jak je vysoko, ale jakmile přeletíte zeď, trochu se sníží. Když jsem se tedy začal otáčet a uvědomil si, že je o kousek níž, tak jsem se trochu vyděsil,“ popisoval Margot situaci, kterou zámořští novináři okamžitě nazvali jednou z nejpovedenějších akcí roku.

Margotův počin v MLB je i pro něj samotného rozhodně velkou vzpruhou. Zažil opravdu těžkou koronavirem ovlivněnou sezonu. Na následky COVIDu-19, se kterým sám bojoval, přišel Margot o otce. V nejhorších časech se klub snažil svého středního polaře i jeho rodinu podpořit. Nyní se Rays odvděčuje skvělými výkony.

Ve třetím zápase proti Houstonu navázal na Margota spoluhráč Kevin Kiermaier, který při výhře 5:2 vytáhl dva skvělé zákroky. Tampa Bay tak v případě dalšího úspěchu nad Astros, které drtí především vynikající defenzivní hrou, může oslavit postup do Světové série.

Podívejte se na zákrok Kevina Kiermaiera z Tampy Bay ve třetím utkání série s Houstonem