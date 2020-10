Baseballový Gretzky. Draftován byl před legendami, hokej šel ale stranou

Tenhle příběh mohl být úplně jiný. Když byl nadhazovač Tom Glavine před šesti lety uveden do baseballové Síně slávy, přesně věděl, kde by byl, pokud by kdysi dal přednost hokeji. „Draftovali mě před Lucem Robitaillem a Brettem Hullem. Oba tihle kluci jsou v Hockey Hall of Fame. Takže tam,“ vtipkoval, než zvážněl. „Ba ne, berte to jako legraci. Ani nevím, jestli bych se dokázal prosadit tak jako v baseballu.“