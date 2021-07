Baseballisté Arrows uhájili místo v Poháru mistrů, loučili se vítězně

„Zvládli jsme turnaj se ctí,“ hodnotil hrající trenér Boris Bokaj. „Dokázali jsme si, že můžeme konkurovat nejlepším týmům v Evropě. Jen mě trošku mrzí, že jsem nezkusil jiné střídání nadhozu v prvním zápase (6:8 Amsterdam), kdy jsme na konci vedli o bod. Byla šance to dotáhnout, ale zvolil jsem jinou taktiku. Podobné to bylo s Parmou (8:13). Vědět dopředu, jak budou zápasy probíhat, tak bych do toho šel asi jinak. Důležité je, že jsme poslední zápas vyhráli a udrželi fleka pro další rok, to byl náš minimální cíl. To jsme jako tým splnili.“

Podle Bokaje se Ostravané elitním soupeřům dokázali vyrovnat pálkařsky i v poli. „Obrana byla až na pár chybiček famózní, na pálce jsme konkurovali všem ostatním,“ hodnotí kouč. „Možná to bylo dáno i domácím prostředím a specifickým hřištěm. Největší rozdíl byl v nadhozu. Naše nadhazovačská baterie není tak nabitá jako u ostatních, tam bychom potřebovali přidat kvalitu i kvantitu.“

V Poháru mistrů si Ostravané připsali dvě výhry (Bonn 18:7, Heidenheim 11:3) a dvě prohry. Končí na děleném pátém místě. „Můžeme být hrdí na to, jak jsme hráli,“ těšilo Radima Novotného. „Hráli jsme vyrovnané partie, získali dvě výhry, je to o moc větší úspěch, než Pohár mistrů v roce 2019, kdy jsme skončili sedmí.“

Dramatické semifinálové zápasy Poháru mistrů vyhrály německý Bonn a italská Parma. Bonn porazil nizozemský celek Curacao Neptunus 8:7 a Parma zdolala Boloňu 5:4.