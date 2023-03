Češi ve velkém světě. Rituál i ponožky, posila z MLB vzala všech pět dětí

Poprvé si zkusili aspoň příchuť velkého světa MLB. Pondělní zápas v Mijazaki se hrál podle kuchařky MLB. Borci prošli stejnými procedurami, které na ně už za pár dní čekají v jejich životním turnaji WBC. A ani na hřišti to nebylo špatné.

„V téhle fázi přípravy to byl velmi dobrý zápas. Praváci i leváci házeli devadesát majlí. Jsem rád, že nadhazovači házeli striky a vyrovnali se s tlakem běžců na metách. V poli jsme hráli velmi dobře. Nejcennější pro mě je, že každý pálkař odpálil aspoň jeden hit,“ pochvaloval si Chadim.

Český tým vyrazil na globální turnaj po tréninku v zimních podmínkách, z nichž si odjel jen na čtyři dny do Valencie. V Tokiu si od minulého týdne hráči pomalu zvykají na zápasové zatížení. A tentokrát se na pálce blýskli.

Catcher Martin Červenka odpálil hned třikrát, získal dva body za doběhy na domácí metu a jeho odpaly pomohly k dalším dvěma bodům.

„Věřím, že jsem v dobré formě. Ale kluci kolem mě pálili, pomáhá to mě i celému týmu. Když se daří pálkařům, líp se na to navazuje,“ hodnotil Červenka. „Nadhazovači atakovali strike zónu, nebáli se házet off-speedy, pomalejší typy nadhozů. Byl to pozitivní výkon celého týmu.“

Vyprodané tribuny nevnímám a pozornost si užívám, říká český reprezentant Video se připravuje ...

Špatnou zprávou je, že se střední polař Arnošt Dubový kvůli zranění nemohl nastoupit. Během dne se k týmu naopak připojil poslední člen, nadhazovač Daniel Padyšák, který by měl dostat šanci už v úterním posledním přípravném zápase.

Český tým si zpříjemnil den klasickým rituálem, při němž se museli reprezentační nováčci uvést pěveckým číslem. Mezi nové hráče patří i Eric Sogard, šestatřicetiletý veterán s více než 800 zápasy v MLB. Mužstvu přispěl také sadou svých oblíbených pruhovaných ponožek, které nabídl celému týmu.

„Mám vysoké kalhoty, když hraju, ponožky jsou vidět. Rozhodl jsem se, že si takové vezmu, vypadám dobře, cítím se dobře, hraju dobře,“ usmíval se Sogard.

Američan, který získal vloni české občanství díky české národnosti své maminky Anny Vodičkové, má s sebou v Japonsku manželku a pět dětí a rychle si získal srdce mužstva.

„Potkal jsem ho poprvé tady a musím říct, určitě je to fajn kluk a do týmu velice dobře zapadl. Není to žádná namachrovaná hvězda, která by potřebovala mít extra věci pro sebe. Je s ním sranda, je v pohodě, jsme rádi, že je tady,“ řekl o něm Červenka. „Ten člověk má léta v Major League, určitě bude patřit k našim nejlepším hráčům na turnaji. Věřím tomu, že ukáže svoje zkušenosti v obraně, na pálce bude maximálně pracovat pro tým a pomůže nám vyhrávat zápasy.“