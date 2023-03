Český souboj s Messim baseballu. Ohtani září a jde mu i o velké peníze

Mají snad Japonci skauty i tady? Nadhazovač Martin Schneider se jen usmál, když během tiskovky na českém velvyslanectví v Tokiu dostal otázku na to, jak ubránit Shoheie Ohtaniho.

„Co se týče nejlepšího hráče na světě Shoheie Ohtaniho, nevím, jestli se na něj dá připravit nějaký plán. Jestli nějaký plán máme, tak vám ho neprozradím,“ odvětil.

Svět si dobře všimnul neobyčejného příběhu českého týmu, který postoupil na vrcholnou akci globálního baseballu, přestože jejich hráči si kromě tréninku a zápasů vydělávají na živobytí v civilních zaměstnáních.

A v sobotu se před vyprodaným Tokio Domem před 45 000 diváky, kteří jsou zvyklí ustavičně tleskat a vyhrávat na trubky, postaví hvězdným Samurajům v čele s Ohtanim. To je borec, kterého srovnávají s legendárním Babem Ruthem, Bambinem, jenž je dosud zhusta uznáván jako nejlepší hráč historie baseballu. Stejně jako on totiž udivuje něčím naprosto výjimečným.

Ohtani je jeden z nejlepších nadhazovačů světa. Nemá problém poslat míček proti pálce v rychlosti sto mil za hodinu, jeho rekord činí dokonce 102,5 mil (165 kilometrů v hodině).

Jenže Ohtani má ještě druhou super schopnost. Mezi svými nadhazovačskými okny chodí zároveň na pálku. A i tam patří k nejlepším na světě. V MLB, kde hraje za tým Los Angeles Angels, ještě nikdo během jedné sezony nenasázel přes 30 homerunů a 100 strikeoutů v jedné sezoně. Jediný Ohtani ano a hned dvakrát, v loňské i předloňské sezoně.

„Nikdo takový tady nebyl. Jeho schopnosti na kopci by mu samy o sobě daly stomilionovou smlouvu. A schopnosti na pálce by mu samy o sobě daly padesátimilionovou smlouvu. Obě ty jeho činnosti by byly multimilionové dolarové smlouvy a máte to v jednom…“ uvažuje reprezentační trenér Pavel Chadim.

Ohtani je fenomén. MLB dokonce vloni zavedlo pravidlo o tzv. suplujícím pálkaři, které mu usnadňuje přecházet mezi svými dvěma rolemi. Na letošním volném trhu se mluvilo o tom, že by jako první hráč v historii mohl dosáhnout na smlouvu v hodnotě 600 milionů dolarů. S Angels se ale nakonec dohodl na kompromisu, který mu letos vydělá 30 milionů a velké vyjednávání nechal na příště.

Statistiky Shoheie Ohtaniho v MLB Rok Homeruny Strikeouty 2022 34 219 2021 46 156 Pozn: Ohtani je jediný v historii MLB, který během jedné sezony napálil přes 30 homerunů a jako nadhazovač zařídil víc než stovku strikeoutů.

„Všichni víme, kdo je Shohei Ohtani, co dokáže, je to naprosto fenomenální hráč,“ říká český kapitán Petr Zýma. „Stejná je ale celá baterie nadhazovačů týmu Japan, jména jsou tam velká. Moc se těšíme, jak se postavíme jejich stylu nadhazování. Může nám pomoct, že se postavíme proti týmu, který je z mého pohledu nejlepší na světě.“

Češi vědí, že Ohtani proti nim v sobotu nebude nadhazovat. Japonci už předem oznámili, že hodlají do střetu jako startera nasadit jednadvacetiletého bouráka Rokiho Sasakiho, člena svaté pitcherské trojice Samurajů, kam kromě Ohtaniho patří ještě Yu Darwish. Ohtani se v úvodním zápase proti Číně blýskl na pálce dvěma odpaly. Jedním stáhnul do domečku dva body. Ten druhý zúročil pro doběh pro bod. Na kopci zvládnul 49 odpalů, což znamená, že má automaticky volno pro zápas s Koreou, ale pro sobotní mač s Českem je teoreticky použitelný i jako nadhazovač. Není to ale pravděpodobné.

„Ohtaniho zřejmě uvidíme v roli pálkaře, takže pro naše nadhazovače určitě skvělá zkouška. Myslím, že každý polař si brousí zuby zahrát ho out,“ usmívá se vnější polař Matěj Menšík.

V práci zachraňuje životy a na hřišti bojuje o body. Martin Schneider o své cestě Video se připravuje ...

Japonské hvězdy jsou velkým lákadlem letošního WBC, ovšem zdaleka nejsou samy. Velký turnaj se kvůli covidovým restrikcím koná po dlouhých šesti letech. Na předloňské olympiádě v Tokiu esa z MLB scházela, protože se Hry konaly uprostřed sezony. Tentokrát se hraje během času, kdy v Americe běžně vrcholí jarní trénink. A velká jména si zhusta udělala čas.

Neplatí to pro každého, ale pro hodně hráčů má možnost hrát za svou zemi s jejím jménem na hrudi obrovskou hodnotu. „Letos vidíme méně odporu klubů proti účasti hráčů,“ řekl nedávno Rob Manfred, komisionář MLB.

Takže probírat se jmény na soupiskách pro World Baseball Classic je jako vybírat si v luxusní krabici s čokoládovými bonbony. Mookie Betts, Miguel Cabrera, Jose Altuve, Nestor Cortes, Gregory Soto. Bude hrát sedm hráčů s titulem nejužitečnějšího hráče MVP. Včetně jeho trojnásobného držitele Mikea Trouta, kapitána amerického týmu.

„Při minulém WBC jsem byl trochu na vážkách, jestli jet, nebo ne. A když jsem se rozhodl, že ne, a pak jsem se díval v televizi, tak trochu jsem toho litoval,“ řekl Trout.

Letos nezůstal doma. Stejně jako Češi, kteří se poprvé v dějinách postaví těm nejlepším na největším mezinárodním pódiu svého sportu.

„Na takovémhle turnaji není místo pro strach,“ ujišťuje kapitán Zýma. „My na to hřiště vlezeme proti soupeřům, kteří jsou z masa a kostí jako my. Budeme hrát s respektem, ale je to náš soupeř, my je budeme chtít porazit. Ať je to Čína nebo Japonsko. My jsme se nepřijeli zúčastnit.“

Homerun, strike, meta zdarma. Kapitán reprezentace vysvětluje základy baseballu Video se připravuje ...

Největší hvězdy WBC

JOSE ALTUVE (Venezuela)

Klub: Houston Astros

Pozice: 2. meta

Letošní plat: 26 milionů dolarů (asi 580 milionů korun)

S Astros na podzim podruhé v kariéře vyhrál Světovou sérii, Venezuele se ale na WBC zatím moc nedařilo. Tentokrát má zřejmě nejsilnější tým v historii, ale i tvrdou skupinu s Portorikem a Dominikánskou republikou.

FRANCISCO LINDOR (Portoriko)

Klub: New York Mets

Pozice: spojka

Letošní plat: 27 milionů dolarů (asi 603 milionů korun)

Po nevydařené sezoně 2021 se vloni vzchopil k 26 homerunům. Porotoriko prošlo v letech 2013 a 2017 na World Baseball Classic až do finále. A i bez Carlose Correy, jehož žena čeká miminko, má znovu vysoké ambice.

MANNY MACHADO (Dominikánská. rep.)

Klub: San Diego Padres

Pozice: 3. metař

Letošní plat: 23 milionů dolarů (asi 514 milionů korun)

O jeho významu svědčí, že před dvěma týdny podepsal s Padres novou desetiletou smlouvou za 350 milionů dolarů (asi 7,8 miliard korun). Dominikánská republika je i bez Jose Ramireze a zraněného Vladimira Guerrera Jr. považována často za největšího favorita.

SHOHEI OHTANI (Japonsko)

Klub: Los Angeles Angels

Pozice: nadhazovač, suplující pálkař

Letošní plat: 30 milionů dolarů (asi 670 milionů korun)

Unikátní hráč, který umí hodit nadhoz rychlostí 165 kilometrů v hodině a odpálit míč ještě o něco rychleji. Je tzv. „2 way player“, klidně napálí homerun a ve stejném zápase soupeře potrápí deseti strikeouty. V současnosti je považován za největší hvězdu baseballu.

MIKE TROUT (USA)

Klub: Los Angeles Angels

Pozice: střední polař

Letošní plat: 35 milionů dolarů (asi 782 milionů korun)

Přestože hvězdný Američan hraje v jednom týmu s Ohtanim, Angels už devět let čekají na play off. Trout má možnost si spravit reputaci na WBC, USA daly dohromady kvůli obhajobě vítězství na papíře ještě lepší tým než v roce 2017. V semifinále se jim ale rýsují Samurajové.