Hvězda z MLB potáhne Česko: máma Anna emigrovala, potkal se i s Pittem

Loni v únoru seděl Eric Sogard spolu s reprezentačním koučem Pavlem Chadimem v symbolických kulisách. Byli spolu právě na české ambasádě ve Washingtonu, jen pár metrů od textu se zněním Prohlášení nezávislosti československého národa, v němž v roce 1918 zahraniční odboj v čele s Tomášem Garriguem Masarykem deklaroval vyhlášení Československé republiky.

Eric Sogard Narozen: 22. května 1986 (36 let)

Pozice: vnitřní polař

Kluby v MLB: Oakland Athletics (2010 - 2015), Milwaukee Brewers (2017 - 2018), Toronto Blue Jays (2019), Tampa Bay Rays (2019), Milwaukee Brewers (2020), Chicago Cubs (2021)

Zápasy v MLB: 815

Homeruny v MLB: 26

Body stažené odpalem (RBI): 187*

*statistika udává počet doběhů, ke kterým pálkař přispěl úspěšným odpalem

„Sedíme kousek od toho, podepíšeme český pas. Všechno bylo hotové, jdeme do hotelu, oslava v restauraci. Erikova maminka mi vypráví příběh, že bydleli kolem Prahy, jak ve dvanácti letech s jejími rodiči a sestrou utíkali. Padla tam věta: Tohle se snad už nikdy nemůže opakovat,“ vzpomíná Chadim. „Byla to spíš taková lehká nadsázka, připomenutí, že jsme v civilizované době. Ráno se probudíme a na snídani všichni zesinalí…“

Během té ošklivé noci se svět dozvěděl, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu a svět se změnil. Českému baseballu ale z těch pohnutých hodin zůstala velká posila.

„Pamatuju si to. Máma se o tom bavila s Pavlem. Cítila to jako déjà vu. Maminka žila v Československu do svých dvanácti let, pak emigrovala,“ líčí Sogard. „Já jsem tam bohužel nikdy nebyl, moje mamka snad jednou. Ale s rodinou zůstala v kontaktu. Mluvila s rodiči vždy česky, netušil jsem, o čem se baví, ale mám českou krev a je to návrat ke kořenům.“

Když Sogard před pár dny přiletěl do japonského Mijazaki, aby se připojil k Chadimovu mužstvu před World Baseball Classic, bylo to pro něj spojení s částí své rodinné linie. Dorazil zároveň ve chvíli, kdy český baseball v přímém přenosu píše svoji budoucnost. Start na profesionálním mistrovství světa World Baseball Classic je přelomovou událostí. A zatímco spousta dalších národních týmů má soupisky postavené na naturalizovaných Američanech, v českém týmu je Sogard jediný borec se zkušenostmi z MLB. Dorazil víc než týden před ostrým startem turnaje proti Číně.

„Já jsem strašně rád, že přijel takhle brzo. Když přijede nový hráč, tak je to pro obě strany stres. Čím déle bude s námi, tím víc všichni uvidí, že je normální a i z něho ten stres spadne,“ pochvaluje si Chadim. „Můžete hrát deset let v Major League, ale pořád je to reprezentace. Všichni vyzdvihují Major League, vyzdvihují peníze, ale ono to má vysokou morální hodnotu i u těch největších pracháčů. Bojovat pro svou zem, vlast, pro vlastní fanoušky, pro zemi, kde jste se narodil. Dopadá to na každého.“

Už v roce 2016 hrál za český tým Erikův bratr Alex, nadhazovač, jenž týmu pomohl na smolné kvalifikaci na World Baseball Classic v roce 2016. V Erikovi Sogardovi získala reprezentace atypickou hvězdu. I baseball je sportem, kde se hráčům hodí přirozený fyzický fond. Sogard narostl jen do 178 centimetrů a váží kolem osmdesáti kilo, na první pohled vypadá spíš jako týpek z knihovny. Něco v něm ale dřímalo, protože v MLB vydržel jedenáct sezon a zahrál si v 815 zápasech.

„Jeho maminka mi o něm vyprávěla, že byl strašně hodný syn. Že nikdy neměl talent, který by ho jasně předurčoval do Major League. On má menší postavu, je to takový hloubavý introvert. Říkala, že tou ohromnou pílí se dostal, kam se dostal,“ vypráví Chadim. „Není obvyklé, aby lidi jeho velikosti, jeho síly hráli tak dlouho v Major League. Obětoval se pro tým.“

Sogard hraje ve vnitřním poli, jeho úkolem je snažit se vyautovat soupeřovy pálkaře, kteří po odpalech upalují na mety. Když je tým v útoku, chodí taky na pálku a je známý svým trpělivým stylem. Na domácí metě chodí hodně do kolen.

„Využívám nohy k tomu, abych svou horní částí těla moc nehýbal. Oči jsou pro mě hodně důležité. Když hlavu udržím v klidu, tak vidím líp a líp se mi pálí,“ vysvětluje Sogard.

Jeho oči jsou jeho značkou. Nosí na nich totiž kostěné brýle. A to nejenom, když si povídá pár metrů od surfařské pláže v Mijazaki. Nechával si je na očích celou svou kariéru v MLB. A dělá to tak dodnes.

„Nosil jsem brýle při hře, což je v MLB docela nezvyklé. Já takhle prostě vidím líp, zkoušel jsem čočky, ale tohle fungovalo líp,“ vysvětluje Sogard.

Při jeho prvním angažmá v MLB v Oaklandu si ho fanoušci zamilovali mimo jiné i kvůli jeho v baseballu nezvyklým brýlím.

„Fanoušci v Oaklandu jsou hodně zanícení, nosí na zápasy cedule s různými nápisy. Jeden fanoušek jednou přinesl transparent s velkými brýlemi a hashtagem Nerd Power,“ vzpomíná Sogard s úsměvem.

Znamená to něco jako Šprtí síla. Byla to chytlavá přezdívka a k Sogardovi už od té doby patřila.

„Chvilku mu trvalo, než jsem se s tím smířil, ale byla to legrace a musel jsem to přijmout. Provázela mě celou mojí kariérou,“ říká dnes.

Ostatně, Sogard byl vždycky dobrý student. Takže mu slovo šprt nevadilo.

„Myslím, že to v tomhle smyslu docela trefili…“ směje se. „Mám kolem sebe děti, co nosí brýle, a jejich rodiče mi říkali, že s nimi nechtěly hrát. Ale když viděly, že s nimi hraju já, tak s tím taky nemají problém. Možná jsem je trochu ovlivnil.“

V Oaklandu zažil Sogard nejlepší sezony své kariéry. A do města přišel zrovna v době, kdy se připravoval k uvedení slavný film Moneyball, kde slavný Brad Pitt hraje manažera Oaklandu Billyho Beana, jenž se snaží poskládat mistrovský kádr prostřednictvím datové a finanční analýzy. A tenkrát byl Beane ještě stále ve funkci.

„Je skvělý. Mám na to pěknou vzpomínku. Šli jsme tenkrát na premiéru filmu. Byl tam i Brad Pitt, potkal jsem se s ním. Ten film hodně vypovídá o tom, jaký je Oakland,“ vzpomíná Sogard.

Ve středu přiletěl s českým týmem do Tokia a už v pátek ho čeká úvodní zápas WBC proti Číně.

„Pro svět bude Eric určitě naše PR. Z kluků i v Tokiu trošku stáhne možný stres zájmu,“ počítá Chadim.