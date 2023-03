S Čechy se fotili japonští fanoušci, pak i hvězdný Ohtani. Možná dorazí i dres

Během zápasu s Japonskem to pro Filipa Smolu na třetí metě nebyla úplně příjemná chvíle. Nezachytil totiž přihrávku cachtera Martina Červenky a Shohei Ohtani si tak pomohl k další metě.

„Martin za to byl na mě trošku naštvaný, že jsem to nechytil, protože vyuatovat takového hráče by byl cenný skalp,“ vzpomíná Smola. „A mě nenapadlo nic lepšího, než mu říct, že máme to samé číslo na dresu, že máme oba šestnáctku. Tak jsem začal sahat na šestnáctku a on si myslel, že chci dres. Já říkám, to ne, já dres nepotřebuju, ale kdybys mi ho podepsal, tak by to bylo hezké…“

Japonští hráči se netajili úctou k českým hráčům, kteří se na World Baseball Classic připravovali po svých zaměstnáních. Ohtani hned po zápase vyjádřil svůj respekt příspěvkem na Instagramu. A ještě než Češi po vyřazení ze základní skupiny odletěli, setkal se s nimi.

„Po konci turnaje si na nás udělal čas a podepsal nám pár věcí. Udělali jsme si s ním fotku, to byl nádherný zážitek. Nechal jsem si podepsat míček, ale ten jsem dal jednomu z mých spoluhráčů, protože na sbírání takových věcí úplně nejsem. Ale za fotku jsem rád,“ usmívá se Smola. „A bylo mi řečeno, že po konci turnaje i z Japonska pošlou podepsaný dres.“

Češi ale nebyli na WBC v roli outsiderů, kteří by žádali hvězdy o dresu. V Japonsku naopak sami získali velkou popularitu. Už svými osobními příběhy vášně pro baseball, kterou si drží i při svých civilních zaměstnáních, dramatickým vítězstvím nad Čínou, gentlemanským vystupováním proti japonským Samurajům a bojem o postup do čtvrtfinále do posledního zápasu ve skupině.

„Je to krásné, hlavně kvůli tomu, že před turnajem bylo hodně názorů jak ve světěm, tak v Česku, že na ten turnaj nepatříme, že jsme banda kluků, co to pinká jenom tak pro radost,“ říká Smola. „Myslím si, že jsme ukázali tím, jakou máme vášeň pro ten sport, a jak jsme hezky hráli, že na ten turnaj patříme. Japonští fanoušci si tohle uvědomili a potom každý zápas tam bylo čím dál tím víc fanoušků a všichni nám fandili.“

Úcta Japonců k českému týmu byla znát i při odjezdu z tokijského hotelu New Ohtani, kde mu mávalo několik desítek zaměstnanců. Na letišti pak Češi strávili dlouhý čas kvůli problémům s přepravou bagáže a místní tak měli dost času si za nimi chodit pro autogramy.

„Fotili se s námi na ulici, fotili se s námi na letišti, poznávali nás. Dokonce jsme potkali na letišti jednoho pána ze Švédska, strašně nám děkoval, co jsme všechno udělali pro evropský baseball, že jeho syn na to kouká a strašně nám přeje takový úspěch,“ líčil Smola. „Bylo to šílenství. My jsme procházeli imigrační kontrolou, ten pán, co nás tam odbavoval, se nám ukláněl, že strašně moc děkuje, že je nadšený, co jsme předvedli, že celé Japonsko je z nás zblázěněné, že si moc cení toho našeho výstupu, jak se chováme k fanouškům, a jak si vážíme slávy, co jsme tam vydobyli.“

Příběh ale zdaleka nekončí. Český tým má před sebou báječnou vyhlídku dalšího startu na World Baseball Classic 2026, kam si zajistil účast letošním čtvrtým místem ve skupině. A už letos v září bude v Ostravě a Brně hrát o vysněnou premiérovou medaili na mistrovství Evropy.

„Viděli jsme, že s těmi hráči na to hřiště patříme. Teď je jenom na nás, abychom se tomu dokázali postavit a pořádně na sobě zamakat, aby to příště nebylo jenom o tom, že si vážíme fanoušků a ostatních hráčů, ale abychom se zlepšili a hráli daleko lepší a vyrovnanější zápasy,“ řekl Smola. „Nikdy bych si nedokázal představit, že to tolik lidí bude zajímat. Jsou to neuvěřitelná čísla, je to strašně nádherné pro náš sport. Ten druhý cíl tenhle rok je určitě medaile z domácího mistrovství Evropy.“