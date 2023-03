Japonci potřetí ovládli WBC. Ohtani v závěru vyházel Trouta, je MVP turnaje

Takhle by vypadal scénář hollywoodského filmu. V noci na středu ale bylo realitou, že v rozhodujícím momentu finále World Baseball Classic stál japonský fenomén Shohei Ohtani jako nadhazovač proti svému hvězdnému spoluhráči z Los Angeles Angels Miku Troutovi. Donutil ho třikrát švihnout do prázdna a Japonci díky vítězství 3:2 získali třetí světový titul.

David Ortiz, trojnásobný šampion Světové série s Boston Red Sox, který byl na stadionu LoanDepot Park v Miami jako expert televizní stanice Fox, se s úsměvem na tváři přitočil k Shohei Ohtanimu.

„Shohei, a teď vážně, z jaké jsi planety?“ šlehnul Ortiz žertovnou otázku.

Spolu se hned rozesmáli, ale Ohtani právě dohrál turnaj, který k podobné nadsázce opravdu vybízí. Jako jediný na světě je schopen na nejvyšší úrovni hrát na pálce i na nadhazovacím kopci, což potvrzoval i během WBC. Jeho dominantní výkony vyvrcholily v rozhodující chvíli finálového zápasu. Japonci vedli v dohrávce deváté směny nad USA 3:2 a Ohtani přišel na kopec, aby zápas zavřel. Proti sobě měl nejlepší americké pálkaře.

Jeffu McNeilovi věnoval metu zdarma, po odpalu Mookieho Bettse ale stihli Japonci oba Američany vyoutovat. A na pálku přišel Mike Trout, americký kapitán a Ohtaniho spoluhráč z Los Angeles Angels.

„Nečekal jsem, že to bude zrovna on, kdo bude poslední na pálce. Věděl jsem, že se to teoreticky může stát, ale nemohl jsem uvěřit, že se to opravdu stalo,“ líčil Ohtani.

Rozstřel dvou kamarádů měl rozhodnout celý turnaj. Ohtani nepotřeboval nic víc než tři striky. První dva získal dvěma fastbally na hranici sto mil. Třetí rozhodující naopak tzv. sweeperem, speciálním technickým typem nadhozu, který do MLB teprve nedávno zavedli právě Japonci. Trout prošvihnul potřetí, což se mu během kariéry zatím stalo jen třiadvacetkrát. A k Ohtanimu už běželi slavící spoluhráči.

„Vyhrál první kolo,“ reagoval s úsměvem Trout. „Klobouk dolů před nimi. Pro nás to byl těžký večer, ale vrátíme se.“

Zápas začali líp Američané, Trea Turner napálil homerun ve třetím zápase v řadě. Japonci vyrovnali homerunem Munetaky Murakamiho a po odpalu Larse Nootbaara doběhl pro další bod Kazuma Okamoto, který ve čtvrté směně homerunem zvýšil na 3:1. V osmé směně se dostal do problémů japonský nadhazovač Yu Darvish a Američané snížili homerunem Kylea Schwarbera. A pak už přišel na kopec Ohtani a pomohl Japoncům k třetímu titulu ve World Baseball Classic, prvnímu od roku 2009.

„To, co dělá, devadesát procent kluků dělalo v mládežnických zápasech. A on je schopen to předvést na největším jevišti. Je to jednorožec. Ostatní se snaží, ale prostě to na jeho úrovni nedokážou,“ uznal americký kouč Mark DeRosa.

Ohtani byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje, ale byl lídrem i mimo hřiště. Před zápasem zveřejnil na sociálních sítích emotivní vzkaz svým spoluhráčům, aby jim dodal odvahu postavit se americkým hvězdám.

„Přestaňte je obdivovat. Když je budete obdivovat, neporazíte je. A my jsme sem přijeli, abychom je porazili, abychom se dostali na vrchol. Tenhle jeden den odhoďte obdiv a přemýšlejte jen o vítězství,“ řekl Ohtani.

Když pak po zápase na jeho proslov přišla řeč v diskuzi s komentátory Foxu, Ohtani svůj postoj vysvětlil: „Americký tým je samozřejmě od prvního do devátého hráče nabitý hvězdami a velkými jmény. Všichni je známe. Já jsem nechtěl, aby byli kluci pasivní. Ukázat respekt, ale nebýt pasivní, být agresivní, sebevědomí.“

Japonci ukázali světu sílu své profesionální ligy NBP, kterou na turnaji reprezentovala většina hráčů, z MLB jich na soupisce bylo jen pět.

„Pocházím z japonského venkova, nepříliš obydleného, kde není moc baseballových týmů. Ale myslím, že teď děti v Japonsku viděly, že když tvrdě makáte, vůbec nezáleží na tom, odkud pocházíte,“ řekl Ohtani.

WORLD BASEBALL CLASSIC

2006: 1. Japonsko, 2. Kuba, 3. Korea

2009: 1. Japonsko, 2. Korea, 3. Venezuela

2013: 1. Dominikánská republika, 2. Portoriko, 3. Japonsko

2017: 1. USA, 2. Portoriko, 3. Japonsko

2023: 1. Japonsko, 2. USA, 3. Mexiko