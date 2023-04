Premiér rozesmál baseballisty: Porazili jste Čínu! Nemyslím to politicky...

Snad z tohohle diplomatický skandál nebude. Premiér Petr Fiala si pozval do Hrzánského paláce české baseballové hrdiny, a když jim poděkoval za to, že při první účasti českého týmu na profesionálním světovém šampionátu vybojovali účast na dalším ročníku turnaje, ještě dodal větu, které se pak zasmál s celým sálem: „Navíc se vám podařilo porazit Čínu, což nemyslím nijak politicky…“

Výhra nad Čínou zajistila baseballové reprezentaci před měsícem čtvrté místo ve skupině, účast na dalším turnaji WBC v roce 2026 a mimochodem taky pozvání do Hrzánského paláce.

„Je úplně skvělé, že tomu pan premiér věnuje pozornost. Je to něco výjimečného,“ pochvaluje si Ondřej Šebek, předseda Národní sportovní agentury. „Nebyl to tým, který by ten turnaj vyhrál, ale zapsal ve světovém baseballu výraznou stopu. Pan premiér to sledoval, viděl ten příběh. Tuhle iniciativu jsme velmi uvítali. NSA to pomohla zorganizovat, ale bylo to pozvání pana premiéra. Je to výraz toho, že sport vnímá jako silnou součást našeho života.“

Hráči a zástupci realizačního týmu v čele s hlavním koučem Pavlem Chadimem se hodili do gala a od premiéra převzali pamětní listy a lvíčky do klopy. Premiér dostal na oplátku od kapitána Petra Zýmy národní dres.

„Za tři roky byste mohl nastoupit,“ rozesmál pak Fialu.

„Do kolika se to hraje?“ ujistil se radši premiér.

Baseball se zatím v Česku počítal mezi malé sporty. Tentokrát mu ale věnovaly čas šarže. Kromě Fialy a Šebka taky ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš, který jízdu týmu na šampionátu v Japonsku taky sledoval.

„Byl to nevšední zážitek. I moje pětaosmdesátiletá tchýně, když ráno zapnula televizi a zjistila, že na programu je baseball, všechny další programy odsunula stranou,“ líčil Balaš.

Hráči už se zatím dávno vrátili do práce, většina z nich se potkává v české extralize a připravují se na druhý vrchol sezony, kterým bude poslední týden září evropský šampionát v Brně a Ostravě.

„Je to určitě hezké vidět, že i o takhle malý sport zájem je. Chceme lidi pozvat na mistrovství Evropy, které je po několika letech v České republice,“ vzkazuje fanouškům vnitřní polař Martin Mužík.