Čeští baseballisté na WBC vydělali milion. Hlavní je získaná prestiž, říká šéf

Pořadatel WBC, kterým byla obchodní společnost založená a řízená MLB a hráčskou asociací MLBPA, hradil týmům účast. Náklady baseballové asociace tvoří například výdaje za dresy, pojištění, povinnou komunikaci a hlavně na přípravu týmu. Ta se vzhledem k zimnímu období odehrála ve Valencii a v japonském Mijazaki, což vyšlo dle Ditricha asi na dva miliony korun.

„Zisk z turnaje WBC se může pohybovat kolem milionu korun, ale přesné částky budeme vědět až po vyúčtování,“ řekl Ditrich ČTK. Dodal, že asociace má roční rozpočet 40 milionů korun, proto je případný milionový bonus užitečný, ale dle jeho slov nijak zásadní. „Hlavní je získaná mezinárodní prestiž a uznání, které si tým svými výkony vysloužil,“ vyzdvihl.

Pro srovnání: čeští fotbalisté za účast na mistrovství Evropy v roce 2021, kde postoupili do čtvrtfinále, vydělali Fotbalové asociaci ČR (FAČR) v přepočtu zhruba 378 milionů korun. Částka se po odečtení nákladů rovněž dělila mezi asociaci a reprezentační výběr.

Baseballisté odehráli skupinu B v Tokiu, kde porazili Čínu a odehráli solidní zápasy s japonskými šampiony, Koreou i Austrálií. O výpravu čítající 32 hráčů a celkem 50 osob se zde pořadatelé starali ve standardu profesionálů v MLB. „Měli jsem se jako v bavlnce,“ pronesl Ditrich.

Zviditelnění na WBC může baseballu přinést profit v podobě nových sponzorů. Ditrich uvedl, že už během turnaje zaznamenal zvýšený zájem. „Je brzo po úspěchu a budeme si muset nastavit nové parametry. Věříme, že se situace změnila a náš produkt Baseball Czech získal větší hodnotu. Chceme ale také ocenit současné partnery, kteří nám pomáhali před turnajem,“ řekl.

K rozdělení částky za WBC mezi tým dojde podle Ditricha na základě podmínek kontraktu s MLB. Větší přínos pro některé může v budoucnu přinést podpis profesionální smlouvy. Mluví se například o vnějším polaři Marku Chlupovi a nadhazovačích Danielu Padyšákovi a Michalu Kovalovi.

Pokud by se někteří reprezentanti stali profesionály, pomoci to může i asociaci. Získané zkušenosti by mohli zúročit za tři roky na dalším WBC a Češi by třeba mohli vážně pomýšlet na čtvrtfinále. V tom případě by vydělali více než dvojnásobek - 700.000 dolarů, přes 15 milionů korun. Vítězné Japonsko si za titul mezi federaci a hráče rozdělí tři miliony dolarů, asi 66 milionů korun.