Baseballista Železný před ME ohromil a dodal: Mohli by vydělávat miliony

Jan Železný byl tehdy na vrcholu kariéry, v létě 1996 měl za sebou čerstvý světový rekord a druhé olympijské vítězství. Po Hrách v Atlantě zůstal na místě a jako nadhazovač se zapojil do tréninkového kempu místních Braves z MLB. Teď si své baseballové vzpomínky oživil, oblékl dres reprezentačního baseballového týmu, aby propagoval ME v Česku, které se uskuteční od 24. září do 1. října v pěti českých městech.

Železného oslovil příběh reprezentačního týmu, který si v březnu zahrál na profesionálním turnaji WBC v Japonsku, přestože všichni hráči mají svá zaměstnání.

„Je za tím práce amatérského sportovce, který to dělá profesionálně. Dostali se tak straně daleko, že já jsem hrdej a žasnu,“ řekl Železný. „V baseballu se točí obrovské peníze, hraje to neuvěřitelné množství lidí. Tihle kluci něco dokázali. Věřím, že přijde strašně moc lidí, protože jsou výjimeční. Mají v sobě tak obrovský talent, že kdyby se narodili Americe, tak by hráli profesionální soutěž a vydělávali by miliony dolarů.“

Železný svůj příspěvek natáčel během tréninku své atletické skupiny v Nymburce a své svěřence v baseballovém outfitu ohromil.

„Honza byl fantastický, fantasticky o tom mluví. Když natáčeli, byl oblečený v baseballovém dresu, přišla za ním Nikola Ogrodníková a řekla, že je strašně sexy,“ usmíval se mediální manažer evropského šampionátu Tibor Alföldi.

Český tým na březnovém turnaji WBC zaujal baseballový svět a díky vítězství nad Čínou si zajistil účast i na příští elitní akci v roce 2026. Jeho dalším cílem je mistrovství Evropy, kde mužstvo trenéra Pavla Chadima bude usilovat o premiérovou medaili.

V základní skupině se reprezentace v Ostravě utká s Rakouskem (24. září), Řeckem (25. září) a Španělskem (26. září). První dva nejlepší týmy postoupí do play off, které se hraje v Brně.

„Pro nás bude Evropa velice důležitý turnaj, věřím, že jako tým tam budeme útočit na medaile. Nebude to jednoduché, ale uděláme všechno pro úspěch. Náš cíl je zlatá medaile, potažmo medaile jakákoliv,“ prohlásil Červenka.

Turnaj se uskuteční v Praze, Brně, Ostravě, Třebíči a Blansku. Podle předsedy České baseballové asociace Petra Ditricha je již většina zápasů českého týmu takřka vyprodána. K dispozici zbývá pár desítek lístků.

„Na to, že je sto dní do šampionátu, jsou přípravy ve vysoké fázi. Jsem přesvědčený, že stadiony nepoznáte. Chceme se zaměřit na zábavu pro diváky. Vybudujeme přístavné tribuny a to hlavně tam, kde bude hrát česká reprezentace a kde se bude mistrovství rozhodovat,“ uvedl Ditrich.

Nejlevnější vstupenky vyjdou na 290 korun.

Reprezentanty ještě čekají rozhodující týdny extraligy. Týmová příprava na šampionát začne ale už při sobotním All Star Game v Chocni. Příští týden se elitní mužstvo představí na tradičním Pražském baseballovém týdnu. Po finiši extraligy se na mistrovství Evropy naladí třemi zápasy v Rotterdamu s Nizozemskem a dvěma mači v Brně s Itálií.