Baseballisté na golfu: Pro nás je to jednoduchá hra. Na koho vybírali?

V krásný slunečný den se na greenu potkaly osobnosti českého týmu, který zazářil na World Baseball Classic. Na místě byli například catcheři Martin Červenka s Danielem Vavrušou, nadhazovač Lukáš Ercoli si hřiště prošel s trenérem Chadimem.

„Hraju dvakrát týdně devítku, protože baseball v mých padesáti dvou letech už úplně jednoduchý pro tělo není. Golf je vlastně jednoduchý baseball,“ usmíval se Chadim. „Mechaniku jsme se naučili velmi jednoduše. Co rozhoduje v baseballu, devadesát procent hlava, je to samé v golfu. Ale baseball je kolektivní hra individualit. V baseballu máme devět golfistů, tady to hraju sám za sebe.“

V golfu i v baseballu se švihá a pro mnohé baseballisty jde o sport, kterému se věnují po kariéře. „V Americe, když hráči skončí s baseballem, přesedlají na golf,“ říká vnitřní polař Filip Smola. „My to hrajeme pro radost, abychom se potkali i mimo hřiště. Je to parádní team building, všichni si to tady užíváme.“

Reprezentanti se po návratu z World Baseball Classic vrhli do extraligy, která se právě blíží k vyvrcholení základní části. Na golfu ale využili příležitost utužit partu v sezoně, v níž je čeká zářijové mistrovství Evropy v Brně a Ostravě. Zároveň taky pomohli získat prostředky „Fondu potřebným“, který už od roku 2012 vylepšuje podmínky talentovaným hráčům ze sociálně znevýhodněného prostředí.

„Chtěli jsme, aby současná česká reprezentace mužů ukázala zodpovědnost za budoucí generace,“ řekl kouč Chadim, jeden ze zakladatelů projektu. „Všechny peníze, které se vyberou, půjdou na podporu studia v zahraničí spojeného s baseballem. Já jsem velký příznivec spojení sportu a studia, věřím, že se to dá spojit nejenom v Americe, ale i v Austrálii a v asijských zemích.“

Během prvních deseti let existence fond nastřádal téměř 800 000 korun, kterými přispěl 112 hráčům. Vloni například prostředky pomohly nadějnému nadhazovači Janu Kozlovi, členu evropských šampionů kadetů z roku 2021 a s juniorským týmem bronzovým na ME 2022.

„Rozhodli jsme se, že přispějeme na fond, který pomáhá dětem z hůře zabezpečených rodin k tomu, aby mohly vycestovat do Ameriky, do ciziny a zažít třeba to, co jsme my zažili v Japonsku,“ řekl Smola.