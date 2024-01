Kouč z Česka se jede učit od Japonců: Jejich styl pálení je velká neznámá

Český reprezentační kouč Alexander Derhak jede získávat baseballové know-how do Japonska • draci.baseball.cz

Český reprezentační kouč Alexander Derhak jede získávat baseballové know-how do Japonska • draci.baseball.cz

Jeden z trenérů baseballové reprezentace Alexander Derhak odletěl do Japonska díky spolupráci mezi českou asociací a profesionální klubem Chiba Lotte Marines. Rodilý Američan, který žije už 14 let v Brně, bude získávat know-how od špičkových japonských pálkařů. Spolupráce mezi baseballovým Českem a Japonskem je stále intenzivnější. Mladý reprezentant Milan Prokop se chystá na sezonu v místní nezávislé lize a kooperace zahrnuje také trenérskou spolupráci. Proto se do Japonska vydal asistent reprezentačního kouče a trenér brněnských Hrochů Alexander Derhak. Připojil se tam k týmu Marines, který v této době startuje jarní přípravu pro nadcházející sezonu.