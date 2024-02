Čeští baseballisté v týmu Evropy proti Japonsku: Zanecháme tam stopu!

Téměř pohádkový příběh českého baseballu čeká další velká kapitola. Čtyři hráči národního týmu a reprezentační kouč Pavel Chadim se příští týden jako členové týmu Evropy představí v Ósace ve dvou exhibičních zápasech proti Japoncům. „Je to velká čest. Reprezentovat celý světadíl je něco neuvěřitelného. Ve fotbale Brazílie tým Evropy nezve, a nevím, kolik by tam bylo Čechů,“ řekl Chadim.

Před devíti lety se vnější polař Marek Chlup posadil do hlediště Kyocera Domu, když byl v Ósace spolu s dorosteneckou reprezentací. Příští týden už se dostane přímo na hřiště jako jeden z hráčů evropského výběru.

„Tehdy bylo těžké si něco takového představit,“ usmívá se Chlup. „Byl jsem o dost mladší, tenkrát by mě to ani nenapadlo. Když si uvědomím, že tam budu hrát, je to super pocit. Těším se o to víc, že nebudu v hledišti, ale na hřišti.“

Chlup je jedním z pěti českých hráčů, kteří dostali nabídku zahrát si 6. a 7. března ve dvou exhibičních zápasech za výběr Evropy proti japonskému národnímu týmu na akci s honosným názvem Global Baseball Games. Nadhazovač Ondřej Satoria ji s respektem odmítl s odkazem na svého teprve půlročního syna. Do Japonska odletí kromě Chlupa i nadhazovač Martin Schneider, vnitřní polař Martin Mužík a catcher Martin Červenka. Reprezentační trenér Pavel Chadim bude navíc působit jako kouč na první metě.

„Ve srovnání s ostatními sporty je to ohromná událost. Za našich sportovních životů už další takovou příležitost mít nebudeme,“ řekl Chadim, který bude působit v týmu hlavního kouče Marca Mazzeriho, bývalého trenéra italského národního týmu.

Tým Evropy hrál v Japonsku poprvé v roce 2015 a jeho součástí byl tehdy jako jediný Čech vnitřní polař Jakub Sládek. Evropané tehdy jeden ze dvou zápasů vyhráli.

„Přál bych si, abych tam tehdy nebyl sám. Jsem na kluky neskutečně pyšný. Bude to možná jeden z nejlepších zážitků jejich kariéry. Pro mě byl,“ usmívá se Sládek. „Já jsem možná jako jediný věděl, že se to chystá. Věděl jsem, že tam budeme mít hráče, akorát jsem nevěděl, že jich bude tolik. Jsem rád, že máme zastoupení i mezi trenéry. Je to obrovské gesto vůči naší zemi.“

Česi si získali velký respekt baseballového světa před rokem, když se na turnaji WBC poměřili s nejlepšími týmy a zajistili si účast na další ročník 2026. Odehráli čtyři zápasy v tokijském Domu a uchvátili japonské fanoušky.

„Je to relativně zasloužené potom, co jsme předvedli na World Baseball Classic. Zanechali jsme tam obrovskou českou stopu,“ říká Mužík. „Pro ně je to logický krok marketingově. Získali jsme si jejich srdce. Jede to na sociálních sítích. Dostáváme zprávy, jak se na nás těší, že přijedeme znovu.“

V evropském výběru se Češi potkají například s třemi bývalými hráči MLB, jimiž jsou španělský nadhazovač Rhiner Cruz a mezi polaři jeho krajan Engel Beltré a Ital Alex Liddi. Ve výběru je taky další Španěl Wander Encarnacion, který byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem podzimního mistrovství Evropy v Česku.

Japoncům budou sice sházet dvě superhvězdy – univerzál Shohei Ohtani a nadhazovač Yoshinobu Yamamoto se už připravují na sezonu MLB v kempu Los Angeles Dodgers. Jejich kouč Hirokazu Ibata ale bude mít k dispozici silný tým se slavným pálkařem Munetakou Murakamim, který v roce 2022 v japonské lize NPB 56 homeruny překonal rekord legendárního Sadaharu Oha. V týmu budou i outfielder Kensuke Kondoh, spojka Sosuke Genda či nadějný jedenadvacetiletý nadhazovač Shunpeita Yamashita.

„Je to čest reprezentovat Evropu, bude to pěkný zážitek a je to příležitost ukázat, že český baseball v rámci Evropy někam patří,“ řekl Červenka. „Jsem rád, že tam máme zastoupení pěti lidí z České republiky. A mohlo tam být o jednoho, dva hráče navíc.“

Do Ósaky se těší i nadhazovač Martin Schneider, jehož příběh hasiče na vrcholné baseballové úrovni, Japonce ohromil. „Je nás čtrnáct nadhazovačů na dva zápasy. Je dost pravděpodobné, že aspoň do jedné směny zasáhnu,“ plánuje Schneider. „Jsem si celkem jistý, že stopu tam zanecháme. Uděláme všechno pro to, abychom týmu pomohli.“

Oba zápasy příští středu a čtvrtek odvysílá ČT sport v přímém přenosu. „Předchozí utkání v Tokiu Domu sledoval téměř milion diváků,“ připomněl komentátor České televize Jakub Stařík loňský turnaj WBC. „Bude to další vynikající zážitek pro fanoušky sportu.“