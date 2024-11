Baseballisté na Tchaj-wanu: Hrozba silného tajfunu? Hrát se má i tak

Nejsilnější tajfun za třicet let, který se přiřítil na Tchaj-wan, zřejmě českým baseballistům nepokazí unikátní zážitek. V zánovním Taipei Domu se tým kouče Pavla Chadima o víkendu ve dvou zápasech postaví místnímu národnímu týmu, který je v žebříčku mezinárodní federace WBSC na druhém místě. Sobotní i nedělní zápas vysílá vždy od 10.00 přímými přenosy Česká televize.

Tajfun Kong-rey sice na několik dní ochromil Tchaj-wan, česká baseballová reprezentace se ale i tak připravuje na jeden z vrcholů letošní sezony. Redaktor České televize Martin Claus potvrdil, že by se zápasy měly odehrát. Česko se utká se soupeřem, pro něhož jsou dva přátelské zápasy testem na elitní turnaj Premier 12 pro dvanáct nejlepších mužstev světa. A speciální význam budou mít utkání i pro domácí tým. Poprvé v historii nastoupí s dresy, na nichž bude nápis Tchaj-wan namísto dosavadních písmen CT, které značí Čínskou Tchaj-pej.

„Dozvěděli jsme se, že chtějí hrát pod svou vlajkou, což mně naplňuje hrdostí, že u toho budeme,“ cení si trenér Chadim. „Vůbec to, že jdete hrát na novém stadionu před Premier 12 s jedním z favoritů a on má ještě odvahu hrát pod svou vlajkou, když ví, že jsou skoro obklíčeni loděmi z Číny, tak se na to moc těším. Chceme tedy odehrát takové zápasy, aby na nás mohla být Evropa i Česká republika hrdá.“

Na turné po Asii čekají český tým příští týden i dva zápasy proti japonským Samurajům, nejlepšímu týmu světa. Unikátní zážitky jsou důsledkem velkého vzepětí baseballu v zemi v posledních letech. V roce 2022 Chadimovo mužstvo poprvé v historii postoupilo na World Baseball Classic, světový šampionát organizovaný MLB. Vloni v březnu během základní skupiny WBC v Tokiu Češi zazářili, postoupili na další ročník turnaje v roce 2026 a zaujali vášnivé japonské fanoušky. Ti oceňovali, že se hráči postavili nejlepším profesionálním týmům, ačkoli trénují většinou v amatérských podmínkách.

Češi se posunuli i ve světovém žebříčku. Současná čtrnáctá příčka ještě nestačila na postup na Premier 12, příští ročník v roce 2027 už ale bude otevřen šestnácti týmům, takže šance stoupá. I tak se ale v příštích devíti dnech Chadimův tým utká s dvěma nejlepšími výběry světa.

„Je podzim a kluci jsou trošičku unaveni z dlouhé sezóny. Ale nemám rád výmluvy. Týmy, které jedou na Premier 12, tam budou hrát osm zápasů. Tyto čtyři zápasy nám ukážou, jestli někdy v budoucnu jsme schopni odehrát osm utkání na Premier 12,“ líčí Chadim. „Jestli nebudeme tyto čtyři zápasy hrát vyrovnaně, tak tam nemáme co dělat a naše sny jsou zbytečné.“

Kouč nemá k dispozici nejsilnější tým. Vnitřního polaře Erika Sogarda, jediného svého hráče se zkušenostmi z MLB, tentokrát vynechal, aby dal šanci mladším hráčům. V nominaci nemohlo být hned sedm nadhazovačů, kteří letos museli na operaci. Dva zápasy proti Tchaj-wanu by měli na nadhazovacím kopci začít Daniel Padyšák a Ondřej Satoria.

„Jedním z cílů je, aby Tchaj-wan a Japonsko nelitovaly, že nás pozvaly. Není úplně jednoduché splnit očekávání dvou nejlepších týmů světa,“ říká Chadim. „Chceme udělat vše pro to, aby nelitovali, a odehrát takové zápasy, aby jim to pomohlo uspět na Premier 12. Pak bych chtěl vidět, aby ti kluci, kteří dostali šanci, svou šanci uchopili a ukázali nám, že můžou hrát na World Baseball Classic, případně na olympijské kvalifikaci.“