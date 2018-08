Mrůzek po kole s Westwoodem: Je to super chlap. Hodně jsme si povídali

Váš výsledek zní osmašedesát úderů. Berete jej?

„Jsem spokojený. Chtěl jsem hrát pod sedmdesát. Jasně, byl jsem už na mínus pěti po deseti jamkách, ale pak přišly dva trojputty a dvě bogey. Ale naštvaný nejsem. Chyby se staly na greenech, které byly rychlejší. Hra v poli ale byla dobrá.“

Bylo těžké psychicky ustát pět ran pod par?

„Nemyslel jsem na to. Mojí túrou je Challenge, tady to beru jako turnaj na pohodu, kde nehraju o body. Maximálně si člověk udělá hezký výsledek a vydělá slušné peníze.“

Hrál jste v exkluzivním flightu s Lee Westwoodem a Danny Willetem. Vaše poznatky jsou jaké?

„S Westym jsme si hodně povídali, je to vážně gentleman. Bavili jsme se o všem. Danny je trochu svůj, moc toho nenapovídá, ale jsou to fajn hráči. Atmosféra byla skvělá. Přišlo hodně lidí. Bylo to super.“

Co jste s Westwoodem řešili?

„Když jsem byl mínus pět, Lee se mě ptal, kolikátý jsem na Challenge Tour (druhá evropská liga). Když jsem mu řekl, že na 104. místě, tak se na mě tak zvláštně podíval. Asi myslel, že na tom jsem lépe. Je to fakt sympaťák a super chlap. Bylo to v pohodě, byl jsem vyklidněný. Žádný nervy.“

V minulém roce jste šel po boku další ikony Johna Dalyho. S kým to bylo lepší?

„Těžko říci. Daly je sympaták, kterému je někdy až šumák, jak zahraje. U Westwooda je vidět, že se koncentruje mnohem více. Několikrát řekl kameramanovi, aby ustoupil, potom slušně poděkoval. Je vidět, že se více soustředí a dnes šel šest dolů s prstem v nose.“

Na Albatrossu často trénujete. Pomohla vám znalost hřiště?

„Hodně. Jak nejsou roughy, tak člověk může na hodně jamkách hrát mimo cíl a pořád je v pohodě. Na jedničce jsem hrál drive vpravo od bunkeru a pak na green sedmičku železo. Hodně hráčů to nenapadne, protože nevědí, že to tam skáče. Není to tak stresující, člověk ví, že si může dovolit chybku.“