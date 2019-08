Začíná LET na Karlštejně, českým esem nástupkyně Spilkové | iSport.cz

Zatímco profesionálkám půjde o co největší kus z celkové dotace 120 tisíc eur (cca 3 miliony korun), pro amatérky – zejména domácí – je to příležitost v této velice úspěšné sezoně znovu vyniknout.

„Dámský profesionální golf se odehraje na Karlštejně vůbec poprvé, dvacet dva let od zdejšího turnaje Czech Open v rámci PGA European Tour. Chceme dát mladým českým hráčkám příležitost srovnání se světovou konkurencí a pomoci zdejšímu golfu k dalšímu vzestupu,“ prohlásil na tiskové konferenci promotér turnaje Luboš Koželuh.

Zahraniční konkurence je skvělá. Z Ostrovů dorazí úspěšné členky Ladies European Tour: Annabel Dimmock, Meghan MacLaren, Florentyna Parker či Lydia Hall. Silná skupina zastupuje Skandinávii: jsou to Švédky Linda Wessberg a Camila Lennarth, Dánka Emily Pedersen (všechny šampionky LET) a také vítězka srpnového turnaje LETAS na Konopišti, Finka Sanna Nuutinen.

Významné zastoupení má Německo díky Ester Henseleit, favoritce v kurzech Tipsportu, dále Olivii Cowan, Karoline Lampert a také Ann-Kathrin Lindner, která před šesti lety vyhrála LET na Dýšině. Mimoevropský golf reprezentují např. Jihoafričanka Stacy Lee Bregman a Australanka Whitney Hillier.

Česko bude mít výjimečnou reprezentaci celkem sedmnácti golfistek, pěti profesionálek a dvanácti amatérek. Češky zazářily nedávno na Konopišti, kdy při turnaji série LETAS prošlo osmnáct hráček z osmadvaceti cutem a čtyři se umístily do top 6. Druhá byla stejně jako loni amatérka Tereza Melecká, o šesté místo se dělily profesionálka Kateřina Vlašínová i amatérky Tereza Koželuhová s Patricií Mackovou. Dalšími domácími profesionálkami ve startovním poli Tipsport Czech Ladies Open jsou Lucie Hinnerová, Eva Koželuhová, Kateřina Krásová a Michaela Valášková.

Kateřina Vlašínová má na Karlštejn skvělé vzpomínky. „Před dvěma roky jsem zde vyhrála český šampionát na rány, takže se už nemůžu dočkat, až to vypukne. A mám radost, že po turnaji na Konopišti to bude další skvělé srovnání s výbornými hráčkami ze zahraničí,“ uvedla nejlepší aktuální česká profesionálka, která se objeví na startu.

Z amatérek kromě již jmenovaného tria dále startují Anna Andrýsová, Tatiana Boháčová, Nela Halaburdová, Tereza Chlostová, Sára Kousková, Jana Melichová, Natalie Saint Germain, Karolína Stará a Gabriela Roberta Vítů. Celkem se turnaje zúčastní 138 hráček.

„Před měsícem mně zde příliš nefungovalo puttování, snad to bude tentokrát lepší. Ale všechny turnaje na takové úrovni jsou pro mě další velkou zkušeností a porovnáním aktuálních,“ zavzpomínala Sára Kousková na juniorský šampionát, kde prohrála až v play off. Uvažovaná nástupkyně Kláry Spilkové, jenž hraje na nejprestižnějším okruhu LPGA, studuje a hraje na Texaské univerzitě v Austinu, kde mimo jiné vybrousil své umění vítěz tří majorů Jordan Spieth.

„Musela jsem se osamostatnit, ale moc se mi to líbí. Máme skvělé studijní i golfové zázemí a je to parádní životní možnost, která se mi naskytla,“ řekla Kousková. Na univerzitě na ni dohlíží Kate Goldenová, vítězka jedno turnaje na okruhu LPGA, kde strávila sedmnáct sezon. „Je to obrovská pomoc a cítím posun ve hře,“ dodala.

V pátek a v sobotu se hrají první dvě turnajová kola. Po sobotním cutu následuje nedělní finálové kolo, kam projde padesát nejlepších profesionálek a také všechny amatérky na stejném a lepším skóre. První dvě kola začínají v 8:00 a předpokládaný konec je v 18:00. V neděli startují první flighty v 8:30 a turnaj vyvrcholí ve 14:30. Vstupné je zdarma, za parkování v areálu resortu se bude platit 100 Kč.

Přímé přenosy vysílá ČT Sport, v sobotu 2. kolo od 14.15 do 15.30, v neděli finále od 10.25 do 11.25 a pak od 13.30 do 14.30.