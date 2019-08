LET začala senzačně: Česká amatérka Patricie Macková jde do čela | iSport.cz

Nádherné počasí přivítalo účastnice prvního kola spojeného turnaje LET a LETAS v Golf Resortu Karlštejn. Ideální podmínky na výborně připraveném hřišti také pomohly k velmi dobrým výsledkům velké části startovního pole. S Patricií Mackovou jsou na vedoucím místě společně Agathe Sauzon z Francie a Johanna Gustavsson ze Švédska, všechny zahrály 66 ran (-6).

Přitom Macková nešla na první týčko s klidnou hlavou. „Na drivingu mi to nešla, říkala jsem si, co tu vlastně dělám. Ale pak tam spadly nějaké putty a už sem tušila, že to průšvih nebude,“ vyprávěla po dohrání česká golfistka a přiznala, že znalost hřiště asi hrála roli. „Na osmé jamce jsem viděla spoluhráčku puttovat a věděla, že to málo nadehrává. To mi poprvé došlo, že to hřiště vidím jinak,“ připustila česká amatérka mírnou výhodu.

Podle očekávání se dařilo také Sanně Nuutinen (-5), která vyhrála nedávný turnaj LETAS na Konopišti. „V Česku mě to prostě baví. Pěkná hřiště, výborné jídlo a dobré nealkoholické pivo,“ vyjmenovala usměvavá Finka hlavní důvody, proč se jí v tuzemsku daří.

Další překvapení naopak podobně jako Macková mezi nejlepší poskočila ve své premiéře na turnaji LET patnáctiletá Slovinka Pia Babnik. Minulý týden zvítězila na prestižním Girls Amateur Championship , přesto počátkem týdne moc nevěřila, že se jí zde bude dařit. Kombinace deštivého počasí a hornatého hřiště Pie prý zrovna příliš nesedí. „Ale počasí je už zase krásné a mně se dnes hrálo velmi dobře, po turnaji v minulém týdnu jsem si už stačila odpočinout,“svěřovala jedna z nejtalentovanějších evropských hráček současnosti.

Přestože se hrálo teprve první kolo turnaje, hráčky a jejich umění už sledovala řada spokojených diváků a především domácí golfistky přišlo podpořit hodně klubových spoluhráčů. Tři hráčky nad hranicí cutu (E), další reálně ve hře o postup - v sobotu se bude na Karlštejně na co dívat, počasí má znovu turnaji přát.