Beroun hostí první akci LET, proč zřejmě nepřijede hvězda Spilková? | iSport.cz

Větší golfová atrakce letos v Česku k vidění nebude. Až se na konci posledního prázdninového týdne sjedou do Berouna nejlepší hráčky starého kontinentu, může být mezi nimi až čtrnáct domácích golfistek. Tipsport Czech Ladies Open 2020 je v aktuálním kalendáři první akcí série Ladies European Tour (LET). Bohužel akce se téměř s jistotou nezúčastní Klára Spilková, byť má dveře stále otevřené. Turnaj proběhne za účasti fanoušků a uskuteční od 28. do 30. srpna s dotací 200.000 eur.

Proč nejlepší česká hráčka vynechá domácí podnik s nejvyšší prestiží? Zejména proto, že bude mít za sebou náročný vstup do zámořské LPGA. V těchto dnech bojuje o cut v Ohio v rámci podniku Marathon Classic. A po příletu z Ameriky odehraje Spilková dva turnaje na Ostrovech. Nejprve Ladies Scottish Open a týden poté první major sezony AIG Women´s Open ikonickém hřišti Royal Troon. Pak chce odpočívat. Pokud by nakonec kývla na Czech Open, hrála by soutěžní golf pět týdnů v kuse, což je značně vysilující. Fyzicky i psychicky.

„Kdykoli se rozhodne u nás startovat, tak může,“ prohlásil promotér Luboš Koželuh ze společnosti Premier Sports CZ. „Jsem Kláry velký fanoušek, o turnaji věděla, ale chápu, že chce odpočívat. I tak bude ve startovním poli dostatek konkurenceschopných českých golfistek.“

Jistotu startu má pětice profesionálek Kateřina Vlašínová, Šideri Váňová, Lucie Hinnerová, Kristýna Napoleaová a Eva Koželuhová. Z amatérek by mělo kartu využít trio Sára Kousková, Tereza Melecká a Tereza Koželuhová.

„Máme představu, že pro Češky budeme mít deset až čtrnáct karet a polovina bude profesionálek a polovina amatérek. Další amatérky budeme řešit i s ohledem na jejich odjezd do USA na studium a v kooperaci s golfovou federací,“ vysvětlil Luboš Koželuh.

Loni se hrálo na Karlštejně a amatérka Patricie Macková skončila dvanáctá, další tři Češky prošly cutem. Letos by je přáním ještě lepší výsledek. „Kdyby byla jedna v desítce, tak by to bylo perfektní. Je to v jejich silách,“ přeje si promotér akce.

„Jsem vděčná za možnost si zahrát,“ řekla nejlepší česká amatérka uplynulých tří sezon Kousková. Společně s Vlašínovou odhadly, že vítězné skóre by mohlo být třináct až čtrnáct ran pod par. Ani jedna ale na berounském hřišti dosud nehrála.

Ovšem pozor, startovní pole první plnohodnotné akce okruhu LET po koronavirové pauze bude mít silné obsazení. Přihlášeny jsou bývalé vítězky celoročního žebříčku soutěže Lee-Anne Paceová z JAR (2010) a Beth Allenová z USA (2016). Přijede také skotská obhájkyně karlštejnského prvenství Carly Boothová a další vítězky turnajů LET.

Na všechny čekají přísná opatření, která si na všech turnajích po celé Evropě vyhradila LET. Jsou přísnější, než je v Česku obvyklé. „Hráčky musí mít potvrzení, že jsou negativní na nemoc COVID-19, musí se dopravovat jezdit auty maximálně ve dvou osobách, neexistuje taxi či další typy dopravy, holky se musí pohybovat se prakticky jen mezi hotelem a hřištěm,“ nastínil Koželuh.

Organizátoři počítají s účastí fanoušků podle aktuálních opatření vlády. Vstupné bude stát sto korun na den. V sobotu a neděli budou přenosy na ČT sport.