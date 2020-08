Spilková zakončila první kolo v Berouně na 24. místě, dařilo se i Melichové

Nejlepší česká golfistka Klára Spilková a amatérka Jana Melichová zahrály v prvním kole turnaje Tipsport Czech Ladies Open dvě rány pod par a jsou na děleném 24. místě. V čele se usadila favorizovaná Dánka Emily Pedersenová, vedoucí žena pořadí Ladies European Tour (LET) zapsala na hřišti v Berouně skóre -9. Kvůli bouřce nedokončilo úvodní kolo 21 žen a budou ho dohrávat v sobotu ráno.

Spilková hrála ve skupině s Pedersenovou a hned na první jamce, čtyřparové desítce, zabodovala díky birdie. Pak chybovala na čtrnáctce, ale první devítku zakončila dvěma birdie na šestnáctce a osmnáctce. Zpět na par klesla poté, co na trojce poslala první ránu do autu a zahrála double bogey. Opět jí ale vyšel závěr, skórovala na krátkém pětiparu na sedmičce a po skvělé přihrávce i na své závěrečné jamce.

„Jsem na sebe pyšná. Výsledek minus dva je pro mě krásný a třeba to bude další den minus deset. Ale ať už to bude cokoli, pro mě je teď nejdůležitější mít tu zkušenost,“ řekla Spilková, která zpočátku bojovala s nervozitou.

Předloňská amatérská mistryně republiky ve hře na jamky Melichová se dostala na 70 ran díky čtyřem birdie a dvěma bogey.

Ve formě hrající Pedersenová předvedla osm birdie, pětiparovou patnáctku zvládla na tři údery a zaznamenala jen jedno bogey. „Devět ran pod par je moje nejlepší kolo v kariéře, jsem nadšená,“ řekla. Má náskok dvou ran na tři soupeřky. Jednou z nich je Belgičanka Manon De Roeyová, která zahrála na sedmičce albatross, když do pětiparové jamky dostala míček už druhou ranou ze 144 metrů.

Z domácích hráček obešly první kolo v paru amatérky Sára Kousková, Patricie Macková, která loni skončila na Karlštejně dvanáctá, Tereza Melecká a Gabriela Roberta Vítů. O překvapení se postarala Nela Halaburdová, která na svém domácím hřišti zahrála +1 a v sobotu ji čeká boj o cut.

Soutěž se hraje s dotací 200.000 eur (5,2 milionu korun). Po sobotním druhém kole projde do nedělního finále 60 profesionálek a všechny amatérky, které se do této kvóty vejdou.

Do turnaje nemohla nastoupit Lejan Lewthwaiteová z JAR, která měla při příjezdu do Česka pozitivní test na COVID-19. „Podle pravidel LET a místních pravidel zůstává v České republice v izolaci. Hráčka nevykazuje žádné příznaky a cítí se dobře. Její caddie podstoupil test 27. srpna s negativním výsledkem,“ uvedli pořadatelé.