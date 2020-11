Golfová kráska Spilková o tréninku a meditaci: Pomáhá mi přijmout realitu

Zastihnout golfistku Kláru Spilkovou není jednoduché. Spoustu času tráví na cestách, a kvůli kvalifikaci na LPGA se částečně přesunula do USA, kde si zařídila druhý domov a základnu pro trénink. V listopadu ale plánuje odpočívat. „Konečně jsem teď zase v Česku. Těším se, až se uvidím se všemi blízkými a taky vyrazím na meditační seminář,“ svěřila se nejvýraznější žena českého golfu.

Kolik času z celého roku trávíte doma v Česku?

„Moc toho není. Čtvrt roku jsem teď byla v Americe a k nám jsem se podívala jen na dva týdny, a to ještě v rámci turnaje. Poslední dva roky trávím v USA hodně času. Bydlím na Floridě, kde jsou takřka ideální golfové podmínky. Je tu po celý rok teplo, takže se tam na rozdíl od Česka dá hrát i v zimě.“

Máte raději Česko nebo Ameriku?

„To takhle říct nejde. Do Česka se vracím moc ráda, mám tu rodinu, kamarády a sponzory. V Americe je to vždycky hodně o golfu. I když je tam celoročně pěkné počasí, mám to spojené především s turnaji a trénováním. V Česku je to pro mě naopak více odpočinkové. Můžu konečně vypnout hlavu a vidět se po delší době se svými blízkými. Kvůli tomu, že je většina mých sponzorů z Česka, čekají mě tu vždy i sponzorské akce, mediální rozhovory a povinnosti vůči těm, kdo mě podporují. A zvláště v tomto roce bych jim chtěla velmi poděkovat. Všech svých partnerů si velmi vážím."



V září jste prodělala zranění bederní páteře. Máte teď v plánu odpočívat?

„Ano, a to nejen fyzicky ale i duševně. Na konci listopadu plánuju jet na meditační seminář. Už se hrozně těším, tak doufám, že to omezení okolo pandemie umožní.“ (pozn. red. seminář byl kvůli pandemii nakonec zrušen)

Meditační seminář?

„Už pár let se věnuju duševnímu rozvoji a jeho integraci do normálního života. Chci žít s otevřeným srdcem a v míru sama se sebou i s naší planetou. To je taková moje vnitřní cesta a filozofie. Meditace mi umožňuje trošku zklidnit mysl, nechat proudit životní energii a pozorovat své myšlenky.“

Pomáhá vám meditace i ve sportu?

„Ano. Sport byl vlastně hlavním důvodem, proč jsem se rozhodla meditace vyzkoušet. Ve sportu je hodně věcí, které nedokážete ovlivnit. Můžete mít sebevíc natrénováno, ale pak přijde třeba to zranění a všechno se zkomplikuje. Proto je pro mě důležité, naučit se přijímat realitu takovou jaká je. A to se učím právě díky meditaci.“

Takže vám meditace pomáhá nedělat si těžkou hlavu z toho, když se něco nepovede?

„Přesně. Když se něco pokazí, je důležité být vděčný za to co máte a stále si vnitřně připomínat, že jsou i důležitější věci než nepovedený turnaj. Musíte si nastavit své primární hodnoty a na těch stavět. Takovou mou nejdůležitější hodnotou a základním kamenem je rodina, která je tu pro mě i když se mi ve sportu ne úplně daří.“

To byl mentální trénink a ještě by mě zajímal ten fyzický. Co přesně golf obnáší?

„Denně mám tréninky na golfovém hřišti. Kromě toho hodně cvičím i v posilovně, protože je potřeba získat dynamiku, sílu a vytrvalost. I když se to možná nezdá, u golfu je tohle všechno potřeba. Používáte totiž opravdu celé tělo a není partie, kterou byste šetřili. Golfový švih je pro tělo obecně dost nepřirozený pohyb, který velmi často odnášejí záda. Proto je potřeba zařazovat i posilovací cviky, které tomu dokáží částečně předejít.“

Jak to řešíte teď, když jsou posilovny zavřené?

„Cvičím, kde se dá. Zrovna teď jsem vzala pár cvičících pomůcek a trénovala v podzemní garáži. Je tam hodně prostoru, žádní lidé, světlo i večer a na rozdíl od bytu tam nikoho nerušíte. Mohla jsem tak třeba bouchat medicinbalem o zeď nebo trénovat sprinty. Také samozřejmě chodím ven, ale tam je tam jsem limitovaná světlem a počasím."

Hodně lidí vnímá golf jako odpočinkový sport. Co na takové názory říkáte?

„Golf dělá spousta lidí rekreačně, není tedy divu, že ho vnímají jako odpočinkový sport. Cokoliv ale děláte na vrcholové úrovni je fyzicky i psychicky náročné. Dělají to nejlepší lidé z celého světa a konkurence je tak doopravdy velká. Běžně si lidé chodí zahrát dvě tři osmnáctky za týden, my hrajeme a trénujeme každý den. Nachodíme toho při tom daleko víc, než by si kdokoliv dokázal představit. Do toho všeho navíc člověk hodně cestuje, takže se neustále musí vyrovnávat s jetlagem. Musíte myslet i na regeneraci, stravu… Pro lidi, kteří to neznají, je velmi těžké si představit, jak to funguje. Rekreační a profesionální sport je úplně něco jiného.“

Říkáte, že je potřeba myslet i na stravu, jak vypadá váš jídelníček?

„Snažím se jíst bez laktózy, protože mám intoleranci. Takto jsem se začala stravovat zhruba před rokem a výsledek byl ten, že jsem najednou měla daleko víc energie. Chvíli jsem zkoušela jíst i bez lepku, ale to mi úplně nevyhovovalo. Je fajn, když vám někdo dá nějaký stravovací tip, ale důležité je otestovat to na sobě. Každý člověk je individuální a každému vyhovuje něco jiného.“

V současné době jsou populární i různé detoxy.

„Já si detox dávám zhruba jedenkrát ročně. U mě spočívá v tom, že zařadím co možná nejvíc zeleniny a piju hodně čistící čaje bez kofeinu. Navíc vyřadím všechnu živočišnou stravu, kávu i alkohol, který opravdu hodně zatěžuje tělo. Když si například večer dáte alkohol, tělo ho musí odbourat a až pak regeneruje.“

Takže alkohol nepijete vůbec?

„Abstinent nejsem. Miluju červené víno a když jsem doma v Česku, ráda si zajdu i na pivo. Většinou ale zvládnu jen jedno malé. Správná regenerace a výkon je pro mě na prvním místě.“