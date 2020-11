Neuvěřitelné trápení Tigera Woodse. Třikrát do vody a ostudná desítka

Obhajoba je pryč. A myšlenky na dobrý výsledek taky. Tiger Woods sice začal finálové kolo golfového Masters birdie hned na druhé jamce, ale pak už to bylo horší a horší. Po deseti jamkách měl na kontě už čtyři „bogey“ (jamky zahrané s jednou ránou nad normu hřiště) a to nejhorší mělo teprve přijít.

Druhá položka Amen Corner, nejslavnějšího sledu jamek na světě, Woodse doslova ztrapnila. V minulosti o ní prohlásil, že jde o nejtěžší tříparovou jamku na světě, ale v sobotu ji zvládl na dva údery... Jenže v neděli zapsal neuvěřitelné skóre 10. První odpal šplouchl do vody před jamkovištěm, další pokus to samé, k tomu se přičítaly trestné rány. Napotřetí sice netrefil vodu, ale tentokrát green přepálil do pískové překážky vzadu. Následoval bunker shot a další žbluňknutí.

Ranou číslo 8 se sice z písku dostal, ale byly potřeba ještě další dvě rány, než míček konečně zapadl na místo určení. 10 ran a skóre +7 je Tigerovo suverénně nejhorší v historii Masters, doposud to bylo o dvě rány míň.

„Tiger Woods zahrál 10 ran na tříparu. Vždycky jsem o něm říkal, že je přeceňovaný,“ vysmál se mu nejen fotbalový glosátor Gary Lineker. A nebyl sám v zástupu poznámek a analýz,jak se něco takového mohlo stát.

Šílený výsledek ale pětinásobného vítěze z Augusta National spíš uklidnil. Z dalších čtyř jamek zahrál tři pod normu hřiště a bojoval, aby neukončil turnaj v plusových hodnotách. Zároveň ale s propastnou ztrátou na čelo, kde vloni tak zářil.