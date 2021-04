Masters: Japonec Macujama vede, předvedl parádní hru po dešti

Japonský golfista Hideki Macujama má šanci stát se prvním asijský vítězem majoru Masters. Po sobotním třetím kole v Augustě, které narušila bouřka, se dostal do čela turnaje a do finále půjde s náskokem čtyř ran před čtveřicí pronásledovatelů.

Macujama po dvou kolech ztrácel tři rány na lídra Justina Rose, ale zahrál nejlepší kolo dne za -7 a s celkovým skóre -11 je ve vedení. Se sedmi ranami pod par je za ním čtveřice Angličan Rose, Američané Xander Schauffele, Will Zalatoris a Australan Marc Leishman.

Před deštěm stihl Macujama odehrát deset jamek, na kterých dal jedno birdie. Po pauze trvající 78 minut předvedl na zbylých osmi parádní hru s jedním eaglem a čtyřmi birdie. „Než zazněl klakson (oznamující přerušení), tak jsem nehrál dobře drivem, ale po obnovení kola jsem trefil prakticky všechno, jak jsem chtěl,“ pronesl japonský hráč prostřednictvím překladatele.

Macujama vyhrál poslední ze svých pěti titulů na PGA Tour před čtyřmi lety. Na majorech byl nejlépe druhý na US Open v roce 2017 a na Masters pátý od dva roky dříve. Teď má šanci zelené sako obléct. „Poprvé půjdu do finále majoru z čela. Zkusím zahrát co nejlépe,“ řekl.

Rose zapsal druhý den po sobě par. „Nehrál jsem dost dobře,“ hodnotil své třetí kolo a vyhlížel závěrečný den. „Mám šanci a volnost útočit, což je skvělé,“ usmál se.

Překvapením turnaje je čtyřiadvacetiletý Zalatoris. Při premiérové účasti na Masters se od začátku drží v popředí. „Tohle jsem vždycky chtěl, mít šanci dosáhnout na zelené sako a teď jsem v dobré pozici. Půjdu po něm!“ vyhlásil odhodlaně šestý golfista loňského US Open.

Na šesté místo se v Augustě posunul Corey Conners. Kanaďanovi k tomu pomohlo i eso (hole in one) na tříparové šestce. „Měl jsem štěstí a byl to mimořádný okamžik,“ řekl.

Teoretickou šanci útočit na Macujamu má ze sedmého místa i Američan Jordan Spieth. Bývalý vítěz turnaje ale už ztrácí sedm ran.

Masters, golfový turnaj kategorie major v Augustě v USA (par 72, dotace 11,5 mil. dolarů) - po 3. kole:

1. Macujama (Jap.) 205 (69+71+65), 2. Schauffele 209 (72+69+68), Zalatoris (oba USA) 209 (70+68+71), Leishman (Austr.) 209 (72+67+70) a Rose (Angl.) 209 (65+72+72), 6. Conners (Kan.) 210 (73+69+68), 7. Spieth 211 (71+68+72) 8. Harman (oba USA) 212 (69+69+74).