Golfistka Kousková v Augustě nezačala dobře. O cut budu bojovat, vzkazuje

Golfistka Sára Kousková vstoupila do nejprestižnějšího amatérského turnaje Augusta National Women’s Amateur s výsledkem 79 ran (+7) a po prvním kole na hřišti Champions Retreat se dělí o 59. příčku.

Nejlepší česká amatérka se po nejistém startu se třemi bogey na prvních čtyřech jamkách po zbytek první devítky dokázala vrátit čtyřmi pary v řadě a birdie na deváté jamce. Do druhé části úvodního dne tak vstupovala na skóre +2 a uvnitř elitní třicítky, druhá devítka se jí však nevydařila dle představ.

„Start byl trochu nervózní. Udělala jsem pár chyb hned na začátku, pak už jsem se dostala zpět na stabilnější vlnu a první devítku jsem uzavírala na pohodlné vlně s birdie,“ popisuje vstup do největšího turnaje kariéry Kousková.

V druhé polovině hřiště si připsala dalších pět úderů nad par a kolo dokončila za 79 ran. Na TOP 30, která zaručí účast v sobotním finále, aktuálně ztrácí první Češka v historii tohoto turnaje pět ran.

„Na desítce přišlo po chybě z týčka zbytečné bogey, ale ještě to nebylo ztracené. Až na čtrnáctce jsem poslala dřevo do bunkeru a bylo z toho double bogey. To mi pokazilo jinak vcelku dobře se vyvíjející kolo,“ připouští hráčka z univerzity v Texasu.

„Celkově jsou tu těžší podmínky a samozřejmě to bude boj se zítra dostat do cutu, ale myslím si, že tohle hřiště je hodně záludné a může se stát spousta věcí,“ věří Kousková. „Nic není ztracené, samozřejmě potřebuji dobré druhé kolo a budu se snažit ho zahrát co nejlépe budu schopná.“

Ve čtvrtečním druhém kole bude Kousková startovat v 8:18 místního času z desáté jamky.

Na start se postaví po boku stejných hráček, tedy Skotky Louise Duncanové (+7) a světové jedničky, Američanky Rose Zhangové (+4), na kterou se přišlo v prvním kole podívat mnoho diváků.

„Byl to samozřejmě zážitek,“ komentuje jediná Češka ve startovním poli. „Mám diváky ráda, bylo to motivující, a také jsem byla nadšená, že mezi nimi nechyběla má rodina. Samozřejmě bylo skvělé hrát s Rose a Louise. Potkávat se s úzkou světovou špičkou je vždy zajímavé. Mezi naší hrou jsem nenašla mnoho rozdílů. Rose byla na některých jamkách konzervativnější, což jí přineslo lepší výsledek, ale zas tak vzdálené na leaderboardu nejsme.“

Ve vedení je po úvodu na skóre -2 duo hráček – Italka Benedetta Morescová a Američanka Anna Davisová. Pod par hřiště zvládly zahrát ještě další tři golfistky.

V pátek budou hrát všechny hráčky cvičné kolo na legendárním hřišti Augusta National, načež v sobotu bude 30 nejlepších bojovat ve finálovém kole. Avšak také hřiště Champions Retreat představuje neuvěřitelný zážitek. „Turnaj sám o sobě je neskutečný. Myslím si, že se blíží tomu nejlepšímu na absolutní špičce světového golfu jak přípravou, organizací, tak i pozorností na detail,“ popisuje dosavadní zážitky česká amatérka.

„Všichni se tu o nás starají, jsou milí. Včera jsme měli možnost využít pozvání prezidenta Augusta National Golf Club na tzv. Chairman dinne, což byl krásný zážitek. Opravdu to je veliká událost a jsem šťastná, že tu můžu být,“ těší ji.

Vzkaz posílá Kousková také domů a všem, kteří jí tento týden fandí: „Moc všem děkuji a jsem opravdu vděčná jak za zprávy, tak i ty, kteří výsledky sledují. Já samozřejmě doufám a udělám vše pro to, aby to vyšlo.“