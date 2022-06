Spilková s Napoleanovou rozzáří Beroun. Ve startovním poli rekordních 15 Češek

Golfu se Klára Spilková věnuje od čtyř let, profesionálně od svých šestnácti • Anna Krčmářová

Masivní počet patnácti českých golfistek se příští týden zúčastní nejvýznamnějšího letošního podniku v tuzemsku - Tipsport Czech Ladies Open. Špičkový turnaj Ladies European Tour, který se koná od 24. do 26. června v Royal Beroun Golf Clubu a bude mít nejvýznamnější české zastoupení v historii této světové série.

„Z pohledu českého golfu máme nejsilnější obsazení turnaje za všechny čtyři ročníky,“ řekl promotér Luboš Koželuh z Premier Sports. „Profesionálky i amatérky mají v této sezoně velmi dobrou formu, kterou osvědčují na nejrůznějších tour a soutěžích. Věřím, že se to odrazí také na nejdůležitějším domácím turnaji roku.“

Čtyři české profesionálky, Klára Spilková, Kristýna Napoleaová, Tereza Melecká a Šideri Váňová, se do turnaje s prize money 200 000 EUR (4,94 milionu korun) dostaly přímo s kartami Ladies European Tour. Spilková jako bývalá vítězka díky statusu v kategorii Career Money List. Rovněž jde o historicky nejvyšší přímou nominaci českých hráček, což jen potvrzuje postupně narůstající pozici českého ženského golfu v Evropě.

Významným momentem bylo již loňské 6. místo na ME týmů v Severním Irsku (Royal County Down), které vybojovaly hráčky okolo ročníku 2000, např. Sára Kousková, Tereza Melecká, Jana Melichová a Tereza Koželuhová. Všechny tyto golfistky, spolu s letos výbornou Kristýnou Napoleaovou (dělené 2. místo na Aramco Saudi Ladies International v rámci Ladies European Tour), by měly v profesionálním poli postupně navázat na úspěšnou Kláru Spilkovou.

Další místa byla obsazena na pozvání promotéra ve spolupráci s Českou golfovou federací profesionálkami Sárou Kouskovou, Terezou Koželuhovou, Kateřinou Vlašínovou, Evou Koželuhovou, Lucií Hinnerovou a nejlepšími amatérkami Janou Melichovou, Patricií Mackovou, Denisou Vodičkovou a Agátou Vahalovou. Sponzorskou kartu obdržela Barbora Bujáková a na kartu domácího Royal Beroun GC bude hrát mladá Miriam Balcarová.

Diváci mají na Tipsport Czech Ladies Open volné vstupné. Proběhne jen registrace vyplněním jednoduchého formuláře. Umožněna bude předem na webu czechladiesopen.cz nebo při vstupu do areálu. Zaregistrovaní diváci budou mít významnou slevu na vstupné v roce 2023. Parkování je zajištěno v areálu a v jeho těsné blízkosti.

Program Tipsport Czech Ladies Open

24. června: 1. kolo - 7.30–18.30 (nejlepší hráčky a české hráčky od 13.00)

25. června: 2. Kolo - 7.30–18.30 (nejlepší hráčky a české hráčky od 8.30)

26. června: finále - 9.00–15.30 (top flighty od 10.00 z jamky č. 1)

Přímé přenosy O2 TV Sport

1. kolo od 14.00 do 18.00, 2. kolo od 10.00 do 14.00, finále od 11.00 do 16.00