Golfová senzace! Melichová má titul, Spilková druhá. Vítězka přijde o balík

Čtyřiadvacetiletá Melichová se postarala o největší úspěch českého ženského golfu od roku 2017, kdy Spilková ovládla turnaj elitního evropského okruhu v marockém Rabatu.

Coby amatérka nemůže obdržet finanční prémii z turnajové dotace 200 000 eur (pět milionů korun). Jinak by za vítězství získala 30 000 eur (742 000 korun). K profesionálkám plánuje Melichová přestoupit na podzim. Teď by měla dostat náhradu maximálně tisíc dolarů.

Nejvyšší prémii obdrží Spilková s Brochovou Estrupovou, které dostanou každá 24 000 eur (téměř 600 000 korun).

Na domácí půdě v Berouně se prosadily i další české hráčky. Sára Kousková a amatérka Patricie Macková obsadily dělené 13. místo. Amatérka Denisa Vodičková a Tereza Melecká byly šestnácté.

Melichová po druhém kole ztrácela na první příčku jednu ránu, ale ve finále se rychle dostala do vedení a vypracovala si náskok tří ran. V závěru po třech bogey za sebou o něj málem přišla. Na závěrečné jamce ale udržela nejtěsnější vedení před Spilkovou a v přímém souboji za sebou nechala i Brochovou Estrupovou, s kterou šla ve skupině.

Golfový turnaj žen Tipsport Czech Ladies Open evropského okruhu Ladies European Tour v Berouně (par 72, dotace 200 000 eur):



1. am. Melichová 202 (68+65+69) 2. Spilková (obě ČR) 203 (68+65+70), Brochová Estrupová (Dán.) 203 (65+67+71), 4. Gustavssonová (Švéd.) 204 (68+70+66), 5. Gómezová 205 (71+69+65), 6. Sobrónová (obě Šp.) 206 (68+69+69), am. Spitzová (Rak.) 206 (66+66+74), 8. Williamsová (Wal.) 207 (73+70+64), ...13. Kousková 209 (68+71+70), am. Macková 209 (72+66+71), 16. am. Vodičková 210 (71+71+68), Melecká (všechny ČR) 210 (71+69+70), 51. Napoleaová 215 (70+73+72), 68. Vahalová (všechny ČR) 220 (73+71+76).