Další milion! Voráček pomáhal i bavil, Pastrňák poslal rukavice z MS

Po dvou letech viděl Mikulov fotbalovou show, v níž se vedle Voráčka představili i jeho kamarádi a celá řada dalších známých sportovních osobností.

„To je samozřejmost, že vždycky rádi přijedeme. Voras už se mě ani neptá, prostě počítá s tím, že tady budu,“ usmívá se bývalý gólman Ondřej Pavelec, jeden z jeho nejbližších kamarádů z kladenské party. Ten na žádné takové akci nechybí, stejně jako Jiří Tlustý nebo Radek Smoleňák.

Fanoušci v Mikulově mohli vidět v akci čtyři týmy plné známých osobností, nechyběl třeba populární Jakub Štáfek alias Lavi. Zahráli si i někdejší fotbalisté Marek Heinz, Daniel Pudil, Karol Kisel nebo stále ještě aktivní Michal Kadlec.

S těžkým srdcem se tentokrát musel omluvit David Pastrňák. Z rodinných důvodů. „Kdyby to jenom trochu šlo, tak u něj jsem si jistý, že by tady stoprocentně byl. Jezdí pravidelně, je to srdcař,“ řekl Voráček, jeho velký kamarád.

Jakub Voráček obnovil tradici akce Hokejky pro Kluka Puka • Foto CNC/Jiří Koťátko

V Mikulově nechyběla Pastrňákova maminka Marcela, která celý den prodávala lístky do tomboly – tombolenky. Moderátor celé akce, známý herec Pavel Nečas, ji pozval i k mikrofonu, kde se jí zeptal také na tanečky, které rozjela přímo v Tampere, dějišti světového hokejového šampionátu při zápase o třetí místo. Kamera ji vyzvala, aby zatančila ve stylu rozhodčích. Maminka nejlepšího českého hokejisty se toho zhostila ve velkém stylu.

„Docela jsem to rozjela, co?“ pousmála se do mikrofonu o přestávce jednoho z fotbalových zápasů.

Součástí charitativní akce byla i tombola o unikátní ceny. Jednou z nich byly i rukavice, které do ní věnoval právě její syn. Odehrál v nich mistrovství světa v Tampere, v němž Češi po deseti letech vybojovali medaili.

Celkově se během povedeného odpoledne na dobrou věc vybralo přes 400 tisíc korun! Když k tomu připočteme výtěžek z dobročinného golfového turnaje, tak se nadaci podařilo získat za jeden týden přes milion korun!

Hokejové hvězdy ochotně rozdávaly podpisy • Foto CNC/Jiří Koťátko

„Za to jsem moc ráda. I když já jsem maximalistka, takže vždycky chci ještě víc,“ usmívá se Petra Klausová, sestra Jakuba Voráčka. Právě oni dva spolu nadaci založili.

Voráček je největším donátorem, pravidelně přispívá tisícem dolarů za každý bod, který získá v NHL. „Ale to nejcennější, co do toho dává, je jeho čas a energie. O osudy lidí se opravdu zajímá, jezdí za nimi. A kdo ho zná, dobře ví, že to není jenom nějaká póza,“ říká o něm sestra Petra.

Nadace funguje sedm let, za tu dobu se jí podařilo podpořit pacienty s RS částkou více než 18 milionů korun. Za poslední týden přišel další milion…

„Chci poděkovat všem, kteří pomáhají. Opravdu si toho vážíme,“ tvrdí Klausová. Velkými částkami přispívá mimo jinými i právě David Pastrňák, čerstvý bronzový medailista z mistrovství světa ve Finsku a lídr Bostonu. Nadaci finančně podporují i další Voráčkovi kamarádi, kteří se pravidelně účastní všech charitativních akcí.

Jakub Voráček opět nazul kopačky • Foto CNC/Jiří Koťátko

„Pochopitelně rádi pomůžeme,“ říká za všechny Ondřej Pavelec, bývalý gólman, mistr světa z roku 2010. Ve zlatém týmu byl tehdy i Voráček, jenž postupně vyrostl v kapitána národního týmu. A v muže, jenž si dobře uvědomuje, že jako hokejová hvězda by měl pomáhat i jinak než body na ledě.

Proto založil nadaci. „Je za tím kus práce. Nejde to samo. Pro lidi je to každopádně náročný. Podívejte se na dnešní svět… Kdybych mohl, pomáhal bych komukoliv. Lidi teď mají problém s financemi, je inflace, je to na pytel,“ soucítí s lidmi.

„Nápadů v hlavě mám hrozně moc, ale je těžké je všechny zrealizovat, když ještě hraju. Jenom si přeju, aby lidé, kteří se dokázali v životě sami zabezpečit nebo měli štěstí, aby pomáhali dál. Na všech frontách. Nejenom pacientům s roztroušenou sklerózou,“ dodává hvězdný útočník, který v NHL zvládl přes tisíc zápasů.

Už v zámoří rozjel charitativní projekty, v Česku v tom pokračuje. „Jsem na něj pochopitelně pyšná,“ hlásí jeho sestra Petra, která se snaží, aby nadace pomáhala co nejvíce konkrétním lidem. Sama s nemocí bojuje, takže dobře ví, co pacienty nejvíce trápí.

Už v srpnu se chystá dražba, která přinese další finanční prostředky.