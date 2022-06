Promotér golfu v Berouně jako Dědek. Na turnaj chce hvězdné sestry Kordovy

Sára Kousková na Amundi Czech Ladies Challenge evropského okruhu LET Access Series • ČTK / Svoboda Jaroslav

Agáta Vahalová na Amundi Czech Ladies Challenge evropského okruhu LET Access Series • ČTK / Svoboda Jaroslav

Jana Melichová na Amundi Czech Ladies Challenge evropského okruhu LET Access Series • ČTK / Svoboda Jaroslav

Neotřesitelným majákem českého golfu je mužský turnaj na Albatrossu. Také ženský ekvivalent Tipsport Czech Ladies Open, který od pátku začíná v Berouně, se mohutně nadechuje. Má to dva důvody: tuzemské dámy jsou v kurzu a promotér Luboš Koželuh má odvážné sny. Na některém z příštích ročníků by rád uvedl hvězdné sestry Kordovy – Jessicu a Nelly. „Mám to uložené někde vzadu,“ přitakává bývalý šéf hokejové Sparty.