Česku se ukáže hvězdný Poulter: fanda Arsenalu i rebel s „krvavými“ penězi

Kdo je Ian Poulter, hlavní hvězda golfového turnaje Czech Masters 2022? • FOTO: Koláž iSport.cz Promotér největšího golfového podniku v tuzemsku Petr Dědek si splnil jeden ze svých snů. Czech Masters, v poli se sedmnácti českými hráči, ozdobí účast Iana Poultera. Angličan je vysoce respektovanou veličinou světového golfu, byť nikdy nevyhrál major. Pravidelně však řádí v Ryder Cupu, nejproslulejší týmové soutěži planety. Býval, a vlastně stále je, módní ikonou, fandí Arsenalu. Ale také je to rebel, který si bez mrknutí oka vzal peníze od saúdského prince… Kdo je vlastně Ian Poulter, největší hvězda Czech Masters? A jaké jsou další zajímavosti turnaje?

„Postman“ – šílenství v Ryder Cupu Oči vykulené navrch hlavy, pěsti křečovitě sevřené a z úst vycházející euforický ryk. Ikonické fotografie z Medinah z roku 2012, a nejen odtud, mají golfoví fanoušci stále v živé paměti. Poulter je člověk stvořený pro týmovou soutěž. Ryder Cup, prestižní klání mezi Evropou a Amerikou – doslova zbožňuje. „Je to můj život,“ říká. Vysloužil si přezdívku Pošťák, protože na Ryder Cupu vždycky doručuje Evropě body. Během sedmi účastí získal šestnáct bodů, pětkrát s evropským týmem triumfoval. Dosud neprohrál zápas ve dvouhře! Jeho nejúžasnější vystoupení proběhlo před deseti lety ve Spojených státech. Poulter vyhrál všechny své zápasy a pomohl Evropě k omračujícímu obratu, k legendárnímu „zázraku v Medinah“. Ve čtyřhře s Rory McIllroyem zahrál pět birdie v řadě a odstartoval frontální útok evropského týmu, který v tu chvíli už 4:10. Nakonec vyhrála 14,5:13,5. „Cítili jsme, že máme jen malou, opravdu malou šanci a nakonec se zapsali do historie. Je to neuvěřitelné,“ doteď nechápe Poulter. Pošťák, který Evropě doručuje body. V Ryder Cupu se Ian Poulter našel • Foto Reuters

Šťastný muž bez majoru Byl třetí na PGA Championship, před sedmi roky šestý na Masters, v roce 2008 byl dokonce před posledním kolem ve vedení domácího The Open. Nic z toho. Jen kupa rozčarování. Vyhraje Poulter někdy major? Spíš ne. Okno se pomalu zavírá. Šancí ubývá. Rodákovi z Hitchinu je šestačtyřicet, v golfu je obří konkurence, každý rok se mladí hráči hrnou na profesionální túru a starší borce trhají na kusy. Přesto má Angličan pořád šanci. Golf je o čtyřech turnajových dnech. Jestliže se všechno sejde, může major i na stará kolena vyhrát. Pokud ne? „Kdybych dnes musel odložit hole, byl bych šťastný muž. Mohl bych si sednout, dát si pivo s mámou, tátou a dětmi a říct: „Páni, víš co? Byla to úžasná kariéra. Byl bych hrdý na své úspěchy,“ říká. Má proč. Vyhrál tři turnaje na PGA Tour a dvanáct na DP World Tour. Největší hvězdou startovního pole Czech Masters je slavný Angličan Ian Poulter, přestože mu vítězství na majoru stále uniká • Foto ČTK / Šulová Kateřina

LIV, aneb „krvavé“ peníze od Saúdů V květnu přijal Poulter nabídku stát se členem LIV Golf Invitational Series. Jako „všimné“ dostal částku blížící se ke sto milionům dolarů! Není zdaleka sám. Štědře dotovaných osmi podniků se účastní i další esa světového golfu – Phil Mickelson, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Cameron Smith a mnozí další. V čem je problém? Ve finančním pozadí celé minisérie, která je sponzorována vládnoucím represivním režimem Saúdské Arábie. Tedy stejně jako při teroristických útocích na New York v roce 2001… Tehdy bylo 15 z 19 útočníků právě z této země, kde je porušování lidských práv denním chlebem. Oponenti zase tvrdí, že saúdské peníze jsou ve sportu všude a že golf není výjimkou. Každopádně propukla „občanská válka“. Ti, kdo přijali členství na LIV, byli tvrdě kritizování. Americká PGA Tour jim zrušila členství, hráči se nemohou účastnit jejich turnajů. Stejně reagovala evropská tour. Konají se soudní procesy, právníci mají honičku. „Neudělal jsem nic špatného. Je to byznys, ne? Pracovní a osobní jsou dvě zcela odlišné věci. Mám prostě jiný názor než někteří,“ hájí se Poulter. Mimochodem, právě on podnikl právní kroky proti zákazům ze strany i PGA Tour a European Tour. Úspěšně. Nezávislá porota mu umožnila hrát v červenci na Scottish Open, respektive pozastavila zákaz. I proto může být Poulter v Česku. Neudělal jsem nic špatného, brání se Poulter poté, co přijal saúdské peníze • Foto Reuters

Neúspěšný podnikatel v módě Vždycky platil za odvážného chlapíka, který se snaží vymykat všudypřítomnému golfovému tradicionalismu. Nosil barevné kalhoty, překvapoval kombinacemi, vzory. Rekreační golfisté se strojili jako on. Svého času byl módní ikonou. Před patnácti lety rozjel firmu na golfové oblečení, společnost IJP Design si vedla zpočátku dobře. Rychlý úspěch zaznamenala ve Velké Británii i v USA. V roce 2009 expandovala do Číny, přidala dámské a dětské řady. Po deseti letech ale Poulter byznys zašlápl. Údajně kvůli nekonečné konkurenci. „Je to velmi smutný den,“ pravil. Přestože Ian Poulter musel činnost své módní firmy ukončit, v oblékání se stále vyžívá • Foto Reuters

Fanoušek Arsenalu Každý Angličan ve fotbale někomu fandí. Poulter se zamiloval do Arsenalu. Je bláznivým fanouškem The Gunners. „Zbožňuju tenhle klub,“ líčí s jiskrným výrazem. Londýnský klub v posledních letech sice neprochází růžovým obdobím, ale to povětšinou dobře naloženému Poulterovi náladu nekazí. Na Twitteru si z neúspěchů dělá srandu, kočkuje se s dalšími spoluhráči. Když měl čtyřicáté narozeniny, dostal od kapitána rydercupového týmu Darena Clarka dres Severního Irska a teplákovou soupravu Tottenhamu. Poulter se naštvaně otočil a s nadávkami odešel z místnosti… Ian Poulter má spoustu fanoušků, sám je ovšem vášnivým příznivcem Arsenalu • Foto Reuters

Nadšenec do Rosso Scuderia Kromě golfu, a fotbalu, má Poulter ještě jednu vášeň. Zbožnuje tmavě červenou barvu Ferrari. V garáži má nesmírně zajímavé kousky této italské značky – Ferrari Enzo z limitované série a Ferrari F 40. „Jsou to úžasné vozy, stačí nastartovat a poslechnout si ten zvuk…,“ rozplývá se Angličan. Cena obou kousků barev „rosso scuderia“ atakuje hranici devadesáti miliony korun. „Mám objednané další vozy, ale přijdou až příští rok,“ těší se Poulter. V garáži má zaparkované stroje i dalších luxusních značek. Golfista Ian Poulter se nezdráhá drahých vozů, jeho nejoblíbenější značkou je Ferrari • Foto ČTK / AP / Seth Wenig