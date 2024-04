Nelly Kordová píše historii. Pátý titul za sebou, už vydělala víc než táta

Až tradiční euforický skok do jezírka u jamky číslo 18 na hříšti Carlton Woods dokázal zchladit žhavou formu Nelly Kordové. Pětadvacetiletá americká golfistka, dcera českých rodičů, kteří ji podporovali přímo na místě, za sebou měla asi největší den její stále mladé golfové kariéry. „Posledních devět jamek bylo nejdelších devět jamek v mém životě. Až teď si můžu oddechnout,“ líčila později světová jednička, když po koupeli v jezírku usedla oděná do županu na tiskové konferenci.

V roce 2021 získala Kordová olympijské zlato a také svůj první major - Women's PGA Championship. Po třech letech si v neděli došla pro druhý na Chevron Championship, který je ještě výjimečnější. V Houstonu totiž triumfovala na pátém turnaji LPGA za sebou, což je naprosto unikátní počin. V dějinách túry, která odstartovala v roce 1950, se něco takového stalo jen dvakrát předtím. A zvládly to jen budoucí členky Síně slávy - Švédka Annika Sörenstamová (2004-2005) a Američanka Nancy Lopezová (1978).

„Vyhrát dvakrát za sebou je hodně těžké, natož pak pětkrát a ještě major jako poslední turnaj. Jsem na Nelly pyšná, její tažení je skvělé pro celý ženský golf,“ chválila švédská legenda Sörenstamová.

Na hřišti Carlton Woods musela mladší ze sester Kordových absolvovat stresující a ukrutně náročný finální den. Kvůli bouřce dohrávala v neděli i přerušené třetí kolo, celkem obešla 25 jamek. Vstávala ve čtyři ráno, golf hrála přes šest hodin. O jejích nervech z oceli svědčí výkon na posledních dvou jamkách, který předvedla tváří tvář historii. Na sedmnáctce skoro trefila „hole in one“, míček jamku ale přeskočil. Na osmnáctce se držela agresivní hry a předlouhým drivem si otevřela cestu k triumfu.

Co vypadalo navenek velmi jednoduše, budilo v nitru golfistky velké emoce. „Při poslední devítce už jsem měla trému. Vždyť šlo o major, jako malá holka jsem si nepřála nic jiného než vyhrávat takové turnaje,“ usmála se později světová jednička. Sílu jí při velkém tažení dávali přímo na místě také rodiče - maminka Regina (někdejší 26. tenista světa) a táta Petr, grandslamový šampion v tenise.

Toho si už Nelly může dobírat – jsem lepší než ty! Vždyť sama už má na kontě dva majory a také v kolonce příjmů přeskočila tátu. Ten si za tenisovou kariéru přišel na 10 448 900 dolarů. Dceřino konto narostlo po poslední odměně 1,2 milionu dolarů na celkových 11 361 489.

„Má za sebou složité dva roky, v roce 2023 nevyhrála turnaj. Prošla si událostmi, které ji učinily pokornější. Tvrdě dřela, aby se dostala tam, kde je dnes. Bez práce a oddanosti sportu by to nedokázala. Jsem za ni moc šťastný,“ líčil pyšný táta a dnes už v šestapadesáti letech i dědeček, jelikož nejstarší z dětí, taktéž špičková golfistka Jessica (31 let), v únoru porodila syna Greysona.

Nelly zažila průlomový rok 2021. Olympijské zlato a první major ji katapultovaly do nejvyšších golfových sfér, pak však přišly zdravotní problémy. V roce 2022 vynechala několik měsíců kvůli trombóze v levé paži, s níž musela na operaci. Loni zase stála kvůli bolesti zad. „Už jsem slýchala hlasy, které zpochybňovaly, jestli ještě něco velkého vyhraji. A sama jsem trochu začala pochybovat,“ líčila těžké časy, během nichž vůbec nemyslela na golf. „Bála jsem se o zdraví, golf šel až na druhou kolej. Tohle smutné období mě ale udělalo tím, kým jsem dnes. Hodně jsem díky němu dospěla,“ vyprávěla golfová hvězda, která je od konce ledna k neporažení.

Velké tažení zahájila doma v Bradentonu na LPGA Drive On Championship, kde až v play off předčila Lydii Ko. V Los Angeles zvládla další rozstřel proti Ryanně O´Tooleové. V Arizoně na Ford Championship už vyhrála turnaj klidněji o dvě rány. A v Las Vegas, kde se hrálo ve formátu jamkovky, při němž rozhoduje počet lépe zahraných jamek a nikoliv celkový počet ran, znovu nenašla přemožitelku.

Na posledním majoru v Houstonu triumfovala se skóre minus 13 o dvě rány před druhou Švédkou Majou Starkovou. A ač přiznává, že jí lehce docházejí mentální síly, rozhodla se tento týden startovat v Los Angeles a poškádlit absolutní rekord šesti titulů ze šesti turnajů.

„Poslední týdny se mi daří držet ve své bublině, hrát jednoduchý golf a vést se na vlně. To je nádherný pocit a obrovská zábava,“ tvrdí.

Jen soupeřky se kvůli dominantní formě dcery českých rodičů moc nebaví…

Klan rodiny Kordových

Jessica Kordová

věk: 31

sport: golf

profesionální tituly: 6

na žebříčku LPGA: 275.

prize money: 7,6 mil. USD

Nelly Kordová

věk: 25

sport: golf

profesionální tituly: 18

na žebříčku LPGA: 1

prize money: 11,4 mil. USD

Sebastian Korda