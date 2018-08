Austrálie schytala v ragby debakl, trenér se rozčílil na novináře: Vezměte si prášky!

Michael Cheika je svébytná osobnost, která se médii či celebritami nenechává vyvést z klidu. Bývalý ragbista se zajistil úspěchy v módním průmyslu, je přísný šéf, imaginativní organizátor i dovedný psycholog. Traduje se, že jednou povečeřel s popovou zpěvačkou Beyoncé, aniž by tušil, o koho jde. O víkendu v Aucklandu se ale nechal vytočit novinářskými dotazy poté, co jeho Wallabies prohráli šestý zápas z posledních sedmi.

„Jestli jste tak naivní, abyste si mysleli, že mám starost sám o sebe, tak mě vůbec neznáte. Chci, aby Austrálie hrála dobré ragby a byla co nejlepší,“ rozčiloval se Cheika. „Nikdy jste nikoho netrénoval. Jestli máte v hlavě tohle, tak si vezměte nějaké prášky, ty vám pomůžou…“

“So if you think there’s a debate going on in your own mind you need to go and get some pills to sort it out."



A feisty Michael Cheika snaps at the media. Always a sign of a coach under pressure #NZLvAUS



📺 https://t.co/mPTUGKmxOc pic.twitter.com/bcpbHguTqt