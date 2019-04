Žhavé derby i v ragby: Sparta chce po skandálu odvetu | iSport.cz

Den před fotbalovým derby S čeká zápas jara i ragbyovou Spartu. Pořadatelé na hřišti na Podvinném Mlýně čekají rekordní návštěvu a dokonce přistavují dvě tribuny. Sparta nastoupí v ligovém hitu proti Tatře Smíchov v zápase dvou dominantních týmů současnosti, které tvoří většinu reprezentace.

„Chci, aby to byl hezký zápas, aby z toho lidi měli radost,“ říká Petr Okleštěk, sportovní ředitel Sparty.

Ragby by to mělo být parádní. Už proto, že tenhle zápas bude prvním střetem dvou velkých rivalů od loňského ligového play off. Sparta jako vítěz základní části soutěže v semifinále převálcovala Vyškov. Nakonec ale do finále nemohla, protože funkcionáři Tatry Smíchov upozornili na neoprávněný start sparťana Josepha Saldana.

„Je to pro mě jiný zápas, těžší. Rivalita je ohromná, jsou tady dva kluby, které můžou hrát na nějaké úrovni. Ostatní naše tempo moc nezvládají. Chtěl bych, aby se to odehrálo důstojně, aby diváci přišli a viděli super ragby. Myslím, že správný pohled je brát to jako sport, nebrat to jako šílenost,“ říká Okleštěk, který si však uvědomuje rizika. „Hráči to určitě můžou vzít jinak. Nějaké antipatie jsou mezi týmy už delší dobu. Mezi Spartou a Tatrou je dlouhá rivalita. Jestli chceme jít někam dál, musíme dát ega dolů. Důležité je, aby se hlavně odehrál dobrý zápas.“

Události loňského play off řádně rozbouřily atmosféru v českém ragby. Unie věc řešila v časovém presu, což zhatilo plánovaný přímý přenos České televize.

Poslední utkání Sparta - Tatra se naposled hrálo v říjnu 2018 • Foto Petr Skála

„Dopady na vztazích mezi kluby, vztahy s ČT a v ragbyové veřejnosti jsou nedozírné a budou se narovnávat řadu let,“ uvedl tehdy výboru Sparty.

Po necelém půl roce jizvy stále zůstávají, jak je zřejmě z rýpnutí na facebooku Sparty.

„Já jsem na facebooku četl tolik výpadů proti Tatře… Každý má právo na svůj názor. Je to názor některých sparťanských fanoušků, těžko jim ho vymluvím,“ reaguje smíchovský Rygl. „Pro mě je to uzavřená záležitost. Sparta pochybila a STK na náš popud rozhodla o kontumaci zápasu dle platných řádů. Za tím si stojíme.“

Na Podvinném Mlýně se každopádně čeká bouřlivá atmosféra. Dorazit má až 1500 diváků, což by byl klubový rekord. Utkají se dva nejlepší týmy. Sparta před týdnem zdrtila Slavii 45:0, Smíchov v repríze finále roznesl Vyškov 39:7.

„Očekáváme dvakrát až třikrát víc lidí než obvykle, možná největší návštěvu, co kdy byla. Všichni si myslí, že to bude něco extra, kde si dají přes držku v páté minutě zápasu,“ říká Okleštěk. „Ale my chceme odehrát normální zápas, chceme vyhrát za pět bodů a být po jarní části první. Jestli má někdo problém, ať si to vyřeší někde na poli. Pro nás je hlavní rozvíjet ragby, abychom se přibližovali ostatním sportům.“

Oběma týmů budou scházet zranění či vykartovaní hráči, Sparta nebude moct nasadit nejlepšího českého ragbistu posledních let Jiřího Pantůčka.

„Myslím, že Sparta tyto díry zalepí bojovností ostatních hráčů. Máme taky dva hráče zraněné, ale v roji jsme kompletní a budeme hrát v maximálním nasazení,“ slibuje Rygl. „Připravujeme se na nejkvalitnější zápas jara, kdy se domníváme, že zápas bude velice tvrdý, ale že se bude hrát ve smyslu fair play. Neočekáváme, že by mělo docházet k nějakým potyčkám.“

Zápas na Podvinném Mlýně začíná v sobotu v 16 hodin.