Ragby 2019: Pravidla a slovník pojmů, strategie, taktika i pozice | iSport.cz

Základy ragby

Kolik hraje hráčů: 15 na každé straně (8 náhradníků je připraveno při mezinárodním utkání ke střídání, vystřídaní hráči první řady roje se mohou vrátit při zranění spoluhráče na stejné pozici do hry)

Jak dlouho trvá zápas: 80 minut (2x40 minut polohrubého času, oba poločasy končí zakončenou akcí, která proběhne po 40. respektive 80. minutě)

Hodnota bodů

Existují čtyři možnosti, jak při hře dosáhnout bodového zisku.

Pětka (5 bodů)

Pětky je dosaženo, když je míč položen za soupeřovu brankovou čáru v brankovišti.

Trestná pětka (5 bodů)

Může být udělena, jestliže by hráč dosáhl položení pětky, čemuž bylo zamezeno soupeřovou nedovolenou hrou.

Kop – konverze po pětce (2 body)

Pokud hráč položí pětku, má jeho družstvo právo pokusit se bodovat kopem na branku. To platí také po přiznání trestné pětky. Míč musí projít mezi sloupy háčka (branky) nad příčným břevnem.

Kop – konverze z trestného kopu (3 body)

Hráč dosáhne branky kopem na branku z trestného kopu.

Kop – konverze kopem z odrazu, tzv. drop gól (3 body)

Hráč provede kop v otevřené hře na bránu tak, že pustí míč na zem a kopne do něj po odrazu.

Jak se bodují zápasy na MS

vítězství: 4 body

remíza: 2 body

čtyři a více položené pětky v zápase: + 1 bod

porážka o 7 a méně bodů: + 1 bod

porážka: 0 bodů

Poznámka: Žádný z týmů nemůže získat za vyhraný zápas víc než 5 bodů.

Strategie a pravidla hry

Jak vypadá míč pro ragby?

- je oválný a vyrobený ze čtyř dílů, používá se kůže či vhodné syntetické materiály

- váha míče je 410 – 460 gramů

Kopání

Když se hráč rozhodne nepřihrát míč spoluhráči či neběžet s ním, může do míče kopnout. Kop může směřovat dopředu, ale jakýkoli spoluhráč před míčem v okamžiku kopu je mimo hru do té doby, co se buď vrátí za kopajícího hráče, nebo je uveden do hry spoluhráčem.

STRATEGIE KOPÁNÍ ZAHRNUJÍ:

1. kopání do prostoru tak, aby spoluhráči měli čas doběhnout k míči dříve, než se k němu dostane protihráč.

2. kopání na otevřenou stranu po diagonále tak, aby křídlo či vnější tříčtvrtka mohli míč chytit.

3. kopání do autu má za následek soupeřovo autové vhazování. Kopající tým tak sice ztrácí míč, ale umožňuje mu to o něj bojovat v mnohem lepší pozici na hřišti.

Ovládání míče rukama

Hráč může přihrát (hodit míč) spoluhráči, který je v lepší útočné pozici, ale přihrávka nesmí směřovat k soupeřově brankové čáře. Musí letět kolmo na autovou čáru, nebo dozadu směrem k vlastní brankové čáře. Území je získáváno nesením míče dopředu a přihráváním dozadu, po němž následuje běh. Jestliže dojde k přihrávce dopředu (takzvaný předhoz), rozhodčí zastaví hru a nařídí mlýn, do kterého vhazuje tým, který nebyl v držení míče v momentu přihrávky.

Týmová taktika

Vytváření taktiky vyžaduje důkladné chápání silných stránek mužstva. Tato taktika se bude týkat rojníků a jejich síly, ale také se bude spoléhat na tvoření prostoru, použití rychlosti hráčů útoku a využití nadstandardních schopností individualit.

Použití síly: použití fyzické síly rojníků v mlýnech a maulech může mít za následek významný zisk území. Rojníci mohou vzít míč a jít společně vpřed (protlačováním) až do doby, kdy je nejvhodnější moment uvolnit ho pro útočníky.

Využívání volného prostoru: využití rychlostních dovedností hráčů útočné formace při použití přihrávek.

Tvoření prostoru: bodů se dosáhne za předpokladu, že je hráč v prostoru a útočící mužstvo v něm má více hráčů než bránící. Primárně se jedná o to získat míč a přenést hru z místa velké koncentrace hráčů do volného prostoru.

Žlutá a červená karta

Červená karta se uděluje za velmi hrubé prohřešky především proti bezpečnosti hry. Hráč je vyloučen do konce zápasu, tým tak hraje v oslabení.

Žlutá karta se uděluje za hrubé prohřešky proti pravidlům, za opakované fauly nebo také za účelové zabránění soupeři získat výhodu při dosažení položení bodů. Hráč jde na 10 minut čistého času na trestnou lavici a tým hraje v oslabení. Místo druhé žluté karty se stejnému hráči uděluje červená.

Slovníček ragby - nejčastější herní situace

Při hře se však můžete setkat i s dalšími výrazy, které jsou pro ragby specifické.

Skládka

Pouze hráč, který nese míč, může být skládán soupeřem. Skládka je obranný prvek s cílem zastavit soupeře a co nejrychleji od něj získat míč. Skládka nastává, když hráč s míčem je držen jedním či více hráči soupeře, a je složen na zem, tzn. má tělo, trup nebo jedno či obě kolena na zemi, leží na zemi, nebo na jiném hráči, který je také na zemi. Skládající hráč smí útočícího protihráče, který drží míč, zasáhnout ramenem či nataženou rukou pouze do výšky ramen, není povoleno protihráče kopat nebo podkopávat a ani ho uchopit, zvednout, otočit a pustit na zem hlavou dolů. Skládaný hráč musí uvolnit míč ihned po skládce, skládající hráč musí mít snahu uvolnit skládaného a oba hráči se musí snažit odvalit se od míče. To umožňuje ostatním bojovat o míč.

Ruck

Ruck se vytvoří obyčejně po skládce, když složený hráč uvolňuje balon a jeden či více hráčů z každého mužstva, kteří stojí na nohou, jsou blízko kolem něj. Většinou se na místě střetnou asi tak 3 nebo 4 hráči z každého týmu a přetlačují jeden druhého. V této situaci nesmí nikdo hrát míč ležící na zemi rukou. Ležící hráči nesmějí s míčem manipulovat. Navíc všichni hráči jsou povinni dodržovat tzv. ,,ofsajdovou“ linii, která je tvořena na obou stranách posledními hráči rucku (skrumáže na zemi), ale i po stranách, protože žádný hráč nemůže přiběhnou do rucku ze strany a zapojit se do boje o míč. Ve chvíli kdy jeden z týmů vytlačí spoluhráče dopředu (nebo zahraje míč nohama dozadu) tak, že míč leží neohrožen protivníkem na zemi, může přiběhnout hráč úspěšného týmu a míč rukou sebrat a posléze rozehrát další akci. Jedná se v podstatě o mlýn ze hry.

Maul

Maul nastane, když je hráč s míčem držen jedním či více hráči soupeře, a jeden či více spoluhráčů ho podporuje a společně postupují daným směrem, spoluhráči musí být přivázáni (maul tedy potřebuje minimálně tři hráče). Míč nesmí být na zemi. Tým, který drží míč, se může pokoušet získat území tlačením soupeře směrem k jeho brankové čáře. Míč může pak být předáván vzad mezi vlastními hráči v maulu a posléze eventuálně přihrán hráči, který není v maulu, nebo hráč s míčem může maul opustit a běžet s ním směrem k brankovišti. Tato varianta je nyní nejčastěji používaná po autovém vhazování v útočné linii soupeře.

Autové vhazování

Je prostředkem k znovuzahájení hry poté, co míč opustil hřiště postraním autem. Autové seřazení koncentruje výběr rojníků na jednom místě u autové čáry, útočníci tak mají k dispozici zbytek šíře hřiště k útočení. Klíčem rojníků je vyhrát míč a efektivně ho distribuovat útočné linii. Rojníci se řadí do dvou řad, kolmo na autovou čáru, jeden metr od sebe. Mlynář vhazuje míč do uličky mezi oběma řadami. Protože spoluhráči vhazujícího vědí, kam míč pravděpodobně poletí, mají výhodu pro udržení míče ve své moci. Hráč, který úspěšně chytí míč, si ho může ponechat a založit maul, nebo ho může přihrát příjemci (hráč, který stojí u autového seřazení a čeká na tuto přihrávku), který poté přihrává útokové spojce a dále útočné linii.

Mlýn

Je prostředkem k znovuzahájení hry poté, co došlo k jejímu přerušení na základě menšího porušení pravidel, nebo se míč stal nehratelným v rucku či maulu. Mlýn slouží ke koncentraci všech rojníků na jednom místě hřiště a umožňuje tak útočníkům kdekoli využít vytvořený prostor. Míč je vhozen doprostřed tunelu mezi oběma prvními řadami, kde o něj mohou oba mlynáři bojovat tak, že se pokouší “zamlít” ho nohou směrem na stranu svých spoluhráčů. Vhazující mužstvo většinou udrží míč ve své moci, protože mlynář s mlýnovou spojkou (ta vhazuje míč do mlýna) synchronizují své akce. Jakmile je míč na jedné straně, toto mužstvo ho může udržovat na zemi v mlýnu a pokoušet se zatlačit svého soupeře. Alternativně může toto mužstvo posunout míč až k posledním nohám v mlýnu, odkud je přihrán útočící linii. Cílem je získat co nejlepší pozici pro vlastní možnost překonání obrany soupeře.

Pozice v ragby (pro zvětšení klikněte)