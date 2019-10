MS rugby 2019 | Zesměšnil hráče? Sudí přijde o semifinále MS kvůli „šokující“ fotce | iSport.cz

Rozhodnutí vyloučit Francouze Sébastiena Vahaamahinu nikdo nerozporuje, i tak rozhodčí Jaco Peyper nebude řídit semifinále mistrovství světa mezi Anglií a Novým Zélandem. Důvodem není loket francouzského druhořadníka, ale jeho vlastní.

Jihoafrický rozhodčí se totiž po zápase nechal vyfotit s fanoušky vítězného Walesu. Na snímku, který pořídil francouzský novinář, má s úsměvem vytrčený loket. Podle velké části fanoušků v jasné narážce na klíčovou situaci čtvrtfinále.

Po jeho vyloučení Velšané otočili zápas z 10:19 na 20:19. Vahaamahina po zápas ukončil reprezentační kariéru. Prý ale šlo o plánovaný krok.

This is the reason France lock Sebastien Vahaamahina copped a red card. Could it be the game-changing moment? pic.twitter.com/aChk8I5Jj5