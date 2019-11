MS rugby 2019 | Velký příběh před finále ragby. Spojí Jižní Afriku první kapitán tmavé pleti? | iSport.cz

Jeden tým, jeden národ. Nelson Mandela se tenkrát oblékl do dresu Springboks. Kapitán Francois Pienaar ve slavném finále proti All Blacks dovedl svůj tým k historickému titulu světových šampionů a Jižní Afrika pro jednou zapomněla na to, jakou má kdo barvu kůže. Ragbyové MS 1995 má díky tomuhle příběhu pevné místo v historii sportu, a díky filmu Clinta Eastwooda s Mattem Damonem a Morganem Freemanem i ve světové filmografii. A možná už se píše další dojemný scénář.

„Když vyhrajeme, na pár minut, možná hodin, dnů, měsíců lidé zapomenou na svoje neshody,“ říká Rassie Erasmus, kouč jihoafrického týmu. Ve finále je tým ze země, která je už dlouho na pokraji občanské války. Kde jsou zabíjeni bílí farmáři, kterým se marxistická strana EFF snaží znárodnit majetek, takže hromadně utíkají do zahraničí.

Ve všem tom marastu teď Jihoafričané znovu vidí naději v úspěchu svého týmu. A Springboks, tým historicky podporovaný převážně bělošskou menšinou, mají teď poprvé černého kapitána – Siyu Kolisiho.

„Titul by zemi sjednotil. Měl by daleko větší dopad než v roce 1995,“ tvrdí Bryan Habana, bývalý slavný křídelní útočník Springboks a světový šampion z roku 2007.

Kolisiho příběh je jak dělaný do filmu. Vyrůstal ve špinavé čtvrti Zwide ve východní části Kapského města. A když z něho Erasmus vloni udělal prvního černého kapitána Springboks, stal se rázem mužem z plakátu, národním hrdinou. V těžké době rasových nesvárů a vraždění byl najednou osobností, která lidi spojovala.

„Když jsme ze Siyi udělali kapitána, nebylo to proto, že bychom chtěli zařídit, aby za námi celá země stála. Siya byl prostě nejlepší z kapitánů klubů Super Rugby. Proto se stal kapitánem Springboks,“ líčí Erasmus. „Byl jsem asi trochu naivní. Nečekal jsem, že se z toho stane tak obrovská věc. Myslím, že jeho hra tím v prvních zápasech trochu trpěla. Ale už se to zlepšilo.“

Rváček Kolisi je teď kapitánem týmu, jenž bojuje ve finále mistrovství světa. A jeho země, stejně jako v roce 1995, doufá v hollywoodský konec. Pro Kolisiho bude finále jeho padesátým zápasem za národní tým.

„Myslím, že timing je perfektní,“ usmívá se Erasmus. „Pro prvního černého kapitána je to výborná příležitost. Už nejsem naivní. Rozumím tomu, jak velká věc to je. Je to báječný příběh.“