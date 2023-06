Bizár v Polsku: zápas stopla plachta, nahoru nikdo nechtěl. Češky o LOH

Šlo o postup do finále Evropských her a jisté místo v olympijské kvalifikaci. Dramatické semifinále Evropských her mezi ragbistkami Velké Británie a Belgie muselo být ale najednou přerušeno z bizarní příčiny. Velká modrá plachta za jednou z branek se díky poryvu větru vzedmula a při cestě k zemi ragbyové háčko přikryla.

„Něco takového jsme viděli poprvé,“ reagoval twitterový účet britské reprezentace.

Zápas musel být samozřejmě přerušen.

„Houstone, máme problém,“ reagoval účet organizace Rugby Europe známou hláškou z paluby Apolla 13. „Zápas je kvůli menším potížím přerušen.“

Jenže uvést hřiště opět do provozuschopného stavu nebylo tak jednoduché. Pořadatelé už oznámili nový start hry, pak se ale nehrálo ještě dalších pětatřicet minut. Obrovská plachta totiž zasáhla samotný vršek ragbyové branky. Chvíli trvalo, než na hřišti dorazili hasiči s žebříkem, jenže to nebylo všechno.

„Nikdo nechce po žebříku nahoru, tak teď zkouší odmontovat branky,“ hlásila přímo ze stadionu v Krakově fotografka Iva Roháčková.

Nakonec se vše podařilo a mohlo se začít hrát.

„Po zvláštním obratu událostí opět máme obě branky. Znovu se rozcvičujeme a brzy se začne znovu hrát,“ hlásil účet britského týmu.

Britky pak zápas v pohodě vyhrály 36:12 a postoupily do večerního finále. Tam se střetnou o zlato a přímý postup na olympiádu do Paříže s domácími Polkami. Ty v druhém semifinále porazily 29:7 Česko, které ale ještě několik minut před koncem bojovalo o vyrovnání.

„My proti Polkám moc rády hrajeme, spoustu jsme se od nich naučily. Jsou to, v uvozovkách, naše kámošky. Víme, že nás respektují,“ hodnotila reprezentantka Kristýna Plevová, která hraje se zlomeným nosem pod ochranou masky a v zápase dostala do bolavého místa úder. „Myslím, že některé věci se v zápase nedělají. Nicméně holkám gratuluju, hodně na to dřely, uvidíme, jak se jim bude dařit dál.“

Večer se Češky střetnou o bronzové medaile a účast v olympijské kvalifikaci s Belgičankami. S nimi už během jara hrály třikrát a vždycky prohrály, v posledním vzájemném zápase na turnaji mistrovství Evropy v Algarve ale jenom těsně 7:12, když rozhodující pětku dostaly těsně před koncem v oslabení.

„Potkáváme se s nimi na každém turnaji, je to naše Achillova pata,“ řekla Plevová. „Ale myslím, že teď to půjde, jsme na to připravené, chceme. Věřím tomu, že celý tým tam nechá maximum, co může, aby ten zápas zvládl.“