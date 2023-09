MS v ragby: obhájci vstoupili do turnaje vítězně, Chile v premiéře padlo

Jihoafričané, obhájci titulu, vstoupili do skupiny smrti vítězstvím nad Skotskem • ČTK / AP / Daniel Cole

Jihoafričtí ragbisté zahájili obhajobu titulu mistrů světa vítězstvím 18:3 nad Skotskem. „Springboks“ zlomili odpor týmu z Britských ostrovů v druhém poločase a připsali si první čtyři body do tabulky „skupiny smrti“ B, v níž jsou ještě jedničky světového žebříčku Irové, Tonga a Rumunsko. Třetí hrací den ragbyového šampionátu byl rovněž historickým okamžikem pro Chile. To se totiž na vrcholné akci představilo poprvé, po srdnatém výkonu nakonec podlehlo favorizovaným Japoncům 12:42.

Do zápasu s Japonskem však Chilané vstoupili velmi dobře, už v 6. minutě položil Fernandez a poslal nováčka do vedení, které z následného kopu stvrdil Videla. Ještě do poločasu ovšem favorit zvládl otočit. Činil se především Fakatava, jenž zajistil Japoncům hned 10 bodů, bezchybný byl rovněž z kopů po položení Matsuda.

I krátce po startu druhého poločasu se povedlo hráčům Chile bodovat, navzdory nebojácnému výkonu se ale jednalo o poslední změnu skóre na straně týmu z Jižní Ameriky. Konečná prohra (12:42) sice úplně neodpovídala dění na hřišti, nováček si dost možná zasloužil víc. Přesto se nedělní odpoledne na Stadium Municipal v Toulouse nesmazatelně vrylo do kronik Chilského ragby jako první zápas na světovém šampionátu.

V dlouho vyrovnaném duelu vyhráli Jihoafričané první půli jen těsně 6:3 po trestných kopech Manieho Libboka. Po přestávce však favorité nastoupili na hřiště v Marseille s novou intenzitou a soupeři odskočili díky dvěma pětkám během tří minut, které položili Steph du Toit a Kurt-Lee Arendse. Zápas tím po 50 minutách mužstvo JAR prakticky rozhodlo, Skotsko na zvrat síly nemělo.

Pořadatelé a čtvrtfinalisté minulého šampionátu Japonci přišli před utkáním proti Chile o zraněného kapitána Kazukiho Himena, ale nováčka MS porazili v Toulouse 42:12. Do tabulky skupiny D s Anglií, Samoou a Argentinou navíc získali bonusový bod, neboť položili šest pětek.

Výsledky třetího hracího dne MS v ragby:

Skupina B:

JAR - Skotsko 18:3 (6:3)

Skupina C:

21:00 Wales - Fidži

Skupina D:

Japonsko - Chile 42:12 (21:7)