Simulování? Tohle není fotbal! Velšan se dostal po srážce pod palbu kritiky

Nádherný mač mezi Walesem a Fidži byl v neděli večer zřejmě dosavadním vrcholem ragbyového šampionátu. Kromě skvělého výkonu obou týmů ale fanoušci řeší i reakci Garetha Daviese na souboj s Ravutaumadou. Velšan po střetu zůstal na zemi a držel se za hlavu. Opakovaný záběr ale pak ukázal, že srážka zřejmě nebyla nijak tvrdá. A myslel si to asi i Fidžan Frank Lomani, který se Daviese snažil postavit na nohy. Velšan pak šel ze hřiště, ale do druhého poločasu nastoupil.

„Nejsem si úplně jistý, protože ten hráč byl stažený kvůli podezření na otřes mozku. Vysoká skládka to byla, byl evidentně složený přes krk, zůstal ležet. Musel bych to vidět znova. Nebral bych to jako fotbalové chování,“ zhodnotil incident Antonín Brabec, manažer vzdělávání ragbyové unie.

Problém je, že ragbyoví fanoušci jsou na jakýkoli náznak takzvaného fotbalového chování hodně citliví. Tenhle sport je ze své podstaty tvrdý, ale férový. Slovy českého internacionála Jana Macháčka obsahuje spoustu ingrediencí, které zažívají vojáci ve válce. Zranění hráči jsou ošetřováni přímo na hřišti během zápasu, simulování nebo zveličování utrpěných zranění jde přímo proti duchu hry.

Před osmi lety při mistrovství světa ve Velké Británii populární sudí Nigel Owens poradil Skotovi Stuartu Hoggovi, ať se svými pády počká, až se na St. James´ Park v Newcastlu vrátí fotbalová Premier League.

Vloni v létě byl kritizován Australan Nic White poté, co teatrálně padl na kolena poté, co ho lehce zasáhnul prstem Jihoafričan Faf de Klerk. Jeden z fanoušků dokonce vytvořil video, kde se symbolicky rozloučil s Whiteovou důstojností. Napsal, že White na zemi čekal, než mu lékaři spraví knír, který při kolizi utrpěl.

„Když někdo chce udělat, že je faul, předvede divadelní gesto, ragbyová komunita to hodně nelibě nese a dá to člověku najevo,“ říká Brabec. „Z principu se to nedělá. Občas se to stane, ale nikdo se nechce ztrapnit.“