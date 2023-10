MS v ragby: Nový Zéland se rozjížděl pomalu, pak Uruguay smetl a jistil postup

Ragbisté Nového Zélandu si na mistrovství světa zajistili postup do čtvrtfinále. V posledním zápase v základní skupině A si All Blacks připsali bonusovou výhru 73:0 nad Uruguayí a ujali se vedení v tabulce. O tom, zda půjdou do vyřazovacích bojů z prvního, nebo druhého místa rozhodne páteční duel mezi momentálně druhou Francií a třetí Itálií.